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Встреча Путина и Обамы прошла в деловом тоне

Лидеры России и США провели переговоры на полях саммита G20 в Китае

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Барака Обамы на саммите G20 в китайском Ханчжоу прошла в деловом тоне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в американской администрации.

Он подтвердил, что Путин и Обама обсудили основные вопросы, в том числе кризис на Украине и в Сирии. Сообщается также, что президенты России и США также согласились продолжить обсуждение соглашения по Сирии.

Встреча Владимира Путина и Барака Обамы началась в 8.10 мск на полях саммита G20 и продлилась дольше запланированного. Перед началом переговоров президенты обменялись рукопожатиями. На встрече с российской стороны также присутствовали глава МИДа Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Джон Керри. После часа переговоров дипломаты покинули комнату переговоров — Владимир Путин и Барак Обама продолжили общение один на один.

Напомним, саммит G20 проходит в китайском городе Ханчжоу.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Встреча Путина и Обамы прошла в деловом тоне

Лидеры России и США провели переговоры на полях саммита G20 в Китае

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