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Москвичке банкомат Сбербанка выдал 5100 рублей одной купюрой. Фото

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Проверка банкноты будет проводиться в течение 15 дней

Фото: moskva.glavny.tv/Елена Федонина

Банкомат Сбербанка на востоке Москвы выдал жительнице столицы две пятитысячные купюры, которые оказались склеенными из трех частей, одна из которых от сторублевки.

Елена Федонина сняла в банкомате в торговом центре «Сирень» около метро «Печатники» 50 тыс. рублей. Две купюры оказались бракованными. Женщина написала в Сбербанк заявление. Необычную купюру она сфотографировала.

Сотрудники отделения банка приняли заявление Федониной и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов оформили добровольную передачу этой купюры на проверку. Ответ должен быть получен в течение 15 дней.

«После работы я заехала в ближайшее к банкомату отделение банка. Мне пытались задать вопрос: «Может быть, вам на сдачу эту купюру дали в магазине?» Я, правда, уточнила, с какого номинала мне дали такую сдачу. Купюру, которая была у меня на руках, ее в отделении банка проверили на фальшивость», — цитирует RNS рассказ Федониной.

По словам заявительницы, она написала в Facebook в группу Сбербанка, откуда пришел ответ, что подобная ситуация невозможна.

«Большой блок текста написали о степенях проверки купюр, как охраняется и проверяется хранилище денег, как заправляются кассеты и так далее. Но написали, что они сожалеют, что я вынуждена волноваться», — отметила Федонина.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Москвичке банкомат Сбербанка выдал 5100 рублей одной купюрой. Фото

Москвичке банкомат Сбербанка выдал 5100 рублей одной купюрой. ФотоПроверка банкноты будет проводиться в течение 15 дней

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