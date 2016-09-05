Москвичке банкомат Сбербанка выдал 5100 рублей одной купюрой. Фото

Банкомат Сбербанка на востоке Москвы выдал жительнице столицы две пятитысячные купюры, которые оказались склеенными из трех частей, одна из которых от сторублевки.

Елена Федонина сняла в банкомате в торговом центре «Сирень» около метро «Печатники» 50 тыс. рублей. Две купюры оказались бракованными. Женщина написала в Сбербанк заявление. Необычную купюру она сфотографировала.

Сотрудники отделения банка приняли заявление Федониной и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов оформили добровольную передачу этой купюры на проверку. Ответ должен быть получен в течение 15 дней.



«После работы я заехала в ближайшее к банкомату отделение банка. Мне пытались задать вопрос: «Может быть, вам на сдачу эту купюру дали в магазине?» Я, правда, уточнила, с какого номинала мне дали такую сдачу. Купюру, которая была у меня на руках, ее в отделении банка проверили на фальшивость», — цитирует RNS рассказ Федониной.

По словам заявительницы, она написала в Facebook в группу Сбербанка, откуда пришел ответ, что подобная ситуация невозможна.



«Большой блок текста написали о степенях проверки купюр, как охраняется и проверяется хранилище денег, как заправляются кассеты и так далее. Но написали, что они сожалеют, что я вынуждена волноваться», — отметила Федонина.