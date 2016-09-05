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Учения «Кавказ-2016» стартовали на юге России

К тренировкам привлечены 12,5 тыс. военных, новейшая техника, авиация и флот

Стратегические командно-штабные учения Вооруженных сил России «Кавказ-2016» стартовали на юге страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. 

«В ходе учения будет проверен уровень подготовленности органов военного управления по руководству межвидовыми группировками войск, а также дана практика командирам и штабам в планировании, подготовке и ведении военных действий. В учении принимают участие около 12,5 тыс. военнослужащих, авиация, боевая техника и корабли», — говорится в сообщении представительства ведомства.

В материале отмечается, что тренировки пройдут на полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей с 5 по 10 сентября. 

Среди особенностей «Кавказа-2016» — организация работы пунктов управления всех уровней с использованием новейших средств автоматизации, а также испытания новых видов вооружения, военной техники и систем управления. Кроме того, в ходе тренировок будет испытано широкое применение авиации, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Учения «Кавказ-2016» стартовали на юге России

К тренировкам привлечены 12,5 тыс. военных, новейшая техника, авиация и флот

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