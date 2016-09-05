В Москве к Дню города запустят около 200 бесплатных точек Wi-Fi

В Москве к Дню города подключат более 200 точек бесплатного доступа к Wi-Fi. На данный момент идет установка необходимого оборудования.

Москвичи и гости столицы смогут оценить качество нового сервиса на праздничных площадках внутри Бульварного кольца.



Планируется, что в День города бесплатный доступ к интернету получат более 15 тыс. пользователей одновременно. Для этого необходимо пройти авторизацию на портале госуслуг Москвы или на единой мобильной платформе. Сообщается, что новый сервис готов к высоким нагрузкам.

Как сообщает сайт НТВ.Ru, в рамках программы «Городской Wi-Fi» планируется установить 1,1 тыс. точек доступа к бесплатному интернету. Все они заработают уже в начале 2017 года.

На данный момент в Москве работает почти 9 тыс. точек бесплатного доступа к Wi-Fi.



День города в 2016 году будет отмечаться 10 и 11 сентября.