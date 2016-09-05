«Молодой, но достаточно зрелый» — Путин описал будущего лидера РФ

Президент РФ Владимир Путин в интервью Bloomberg выразил мнение, что будущий российский лидер должен быть молодым, но в то же время достаточно зрелым.



«Конечно, я исхожу из того, что будущий лидер должен быть достаточно молодым человеком, но зрелым», — сказал Путин.



Вместе с тем он заявил, что абсолютно преждевременно говорить о своем участии в выборах президента в 2018 году.



«Знаете, в современном быстро меняющемся мире говорить об этом просто вредно», — подчеркнул президент.

Он отметил, что необходимо улучшать качество жизни людей, развивать экономику и социальную сферу, а также повышать обороноспособность страны. В зависимости от выполнения этих задач, по его словам, станет понятно, как будет организована президентская кампания-2018 и кто должен принять в ней участие.



«Я пока для себя ничего не решил», — подытожил Путин.

