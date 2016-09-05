Путин о выборах-2018: «Я пока ничего для себя не решил»

Президент России Владимир Путин считает, что говорить о его участии в президентских выборах 2018 года абсолютно преждевременно. Об этом российский лидер рассказал в интервью агентству Bloomberg во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума 1 сентября. Полная версия интервью опубликована в понедельник.

По словам Путина, пока рано говорить о том, как организовать президентскую кампанию 2018 года, для начала нужно дождаться итогов парламентских выборов.

«Знаете, в современном, быстро меняющемся мире говорить об этом просто вредно. Нужно работать, нужно добиваться того, чтобы были реализованы планы и задачи, которые мы перед собой ставили, нужно добиваться повышения жизненного уровня людей, развития экономики, социальной сферы, повышения обороноспособности страны. В зависимости от решения этих задач будем потом смотреть, как организовывать кампанию президентских выборов в 2018 году и кто должен принять в ней участие. Я пока ничего для себя не решил», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что будущий лидер страны должен быть достаточно молодым, но зрелым человеком.

Что касается силовиков во власти, президент не считает, что доверять руководство регионами бывшим чиновникам из силовых структур — неправильно.

«У нас не в первый раз, скажем, на уровне руководства регионов выдвигаются представители Министерства обороны, Федеральной службы безопасности, не исключением является, скажем, Федеральная служба охраны — чем они хуже? Главное, чтобы человек хотел расти, был бы способен к этому росту, хотел бы служить своей стране на участке работы с более широкими полномочиями и ответственностью. И если он хочет и я вижу, что у человека есть потенциал, почему нет, он вполне может поработать», — сказал Путин.

Президент также отметил, что Россия заметно продвинулась по пути экономических реформ, хотя эффект от них кажется не таким большим, как хотелось бы.

«Почему вы считаете, что Россия меньше продвинулась в направлении этих реформ? Другое дело, что при высокой цене на нефть очень трудно переориентировать участников экономической деятельности от тех отраслей, где они получают большие доходы, и побудить их вкладывать деньги, ресурсы в другие отрасли», — сказал Путин и добавил, что, для того чтобы развивать другие отрасли, России необходимо осуществить целый набор мер.



«Вот мы их и делаем постепенно. К сожалению, может быть, эффект не такой большой, как нам бы хотелось… но всё-таки результат тоже есть», — подчеркнул Путин.

Президент также заявил, что Россия хочет более заметного и существенного влияния в мире, но собирается проводить абсолютно миролюбивую внешнюю политику.

«Россия проводила и собирается проводить абсолютно миролюбивую внешнюю политику, направленную на сотрудничество... А что касается влияния, то да, мы хотим, чтобы влияние России было более заметным, существенным, но мы вкладываем в это абсолютно мирное и позитивное содержание: влияние экономическое, гуманитарное, влияние, связанное с развитием равноправного сотрудничества с нашими соседями», — подчеркнул Путин.

Прокомментировал российский президент и сообщения об угрозах, якобы исходящих из России странам Балтии.

«Думаю, что все здравомыслящие люди, которые реально политикой занимаются, понимают, что ссылки на угрозы со стороны России в отношении, скажем, Прибалтики – это полный бред. Мы что, собираемся воевать с НАТО, что ли? В странах НАТО сколько человек проживает? Где‑то 600 миллионов, да? А в России – 146 миллионов. Да, мы – крупнейшая ядерная держава. Но Вы что, реально предполагаете, что мы собираемся завоевать Прибалтику, используя ядерное оружие, что ли? Что за бред?», – заявил Путин.



Он добавил, что российские власти обладают богатым политическим опытом и глубоко убеждены в том, что ничего нельзя делать вопреки воле народа.

