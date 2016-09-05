Прокуратура Франции требует суда над экс-президентом Саркози

Прокуратура Парижа требует передачи в суд дела бывшего президента Франции Николя Саркози, обвиняемого в незаконном финансировании своей предвыборной кампании 2012 года. Удовлетворить ли запрос прокуратуры или закрыть дело, предстоит решить следователям в течение месяца.

Об этом сообщает ТАСС.

Следствие ведется по делу PR-агентства Bygmalion, которое занималось информационным сопровождением избирательной кампании Николя Саркози. Считается, что часть финансирования осуществлялась по поддельным счетам с целью скрыть превышение максимально допустимого законом бюджета кандидата в президенты Франции.

В общей сложности фигурантами по этому делу проходят 14 человек. Решение о дальнейшей судьбе этого досье в ближайшее время должны принять судебные следователи.



Николя Саркози были предъявлены обвинения в феврале 2016 года. По ряду оценок сумма проведенных через Bygmalion средств достигает порядка €10–11 млн. Защита настаивает на том, что лично Саркози ничего не знал о нарушениях и не был в курсе финансовых дел той кампании.



Напомним, что Саркози заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства в 2017 году. Об этом бывший французский лидер написал в своей книге «Всё для Франции».

«Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2017 году. Это мой долг», — приводит агентство France-Presse выдержку из книги политика со ссылкой на источника из окружения Николя Саркози.



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