ЦБ определил шорт-лист городов и символов для новых купюр

Центробанк опубликовал шорт-лист из 10 финалистов конкурса за города и символы России, которые будут размещены на новых купюрах в 200 и 2000 рублей.



Как сообщает пресс-служба финрегулятора, в десятку фаворитов вошли:



Владимир: Золотые ворота и Успенский собор.

Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган.

Дальний Восток: космодром Восточный и мост на остров Русский.

Иркутск: озеро Байкал и бабр.

Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет.

Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка.

Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи».

Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический.

Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра.

Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».



Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России — от Сахалина до Калининграда. В нее вошли 6 тыс. респондентов из населенных пунктов всех типов — от сел до городов-миллионников.

Напомним, регулятор объявил открытый конкурс, которой проходит в три этапа. На первом — люди предлагали свои города и их символы. На втором — ФОМ провел опрос, в результате которого определилась десятка лидеров. На третьем (5 сентября — 5 октября) — россияне из полуфиналистов отберут два города и четыре символа.



Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой — проголосовать на сайте «Твоя-Россия.рф». Еще один способ — прийти 1 октября на день открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.

Уже 7 октября будет объявлен результат. Совет директоров Банка России сам решит, какие из них достойны оказаться на новых банкнотах.



Новые банкноты ЦБ планирует ввести в обращение в 2017 году.



Читайте также:

Более половины россиян считают банкноты в 200 и 2000 рублей ненужными

