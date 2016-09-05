ЦБ определил шорт-лист городов и символов для новых купюр

Два города и четыре символа будут размещены на новых купюрах достоинством 200 и 2000 рублей
Центробанк опубликовал шорт-лист из 10 финалистов конкурса за города и символы России, которые будут размещены на новых купюрах в 200 и 2000 рублей.
Как сообщает пресс-служба финрегулятора, в десятку фаворитов вошли:
Владимир: Золотые ворота и Успенский собор.
Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган.
Дальний Восток: космодром Восточный и мост на остров Русский.
Иркутск: озеро Байкал и бабр.
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет.
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка.
Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи».
Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический.
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра.
Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России — от Сахалина до Калининграда. В нее вошли 6 тыс. респондентов из населенных пунктов всех типов — от сел до городов-миллионников.
Напомним, регулятор объявил открытый конкурс, которой проходит в три этапа. На первом — люди предлагали свои города и их символы. На втором — ФОМ провел опрос, в результате которого определилась десятка лидеров. На третьем (5 сентября — 5 октября) — россияне из полуфиналистов отберут два города и четыре символа.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой — проголосовать на сайте «Твоя-Россия.рф». Еще один способ — прийти 1 октября на день открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Уже 7 октября будет объявлен результат. Совет директоров Банка России сам решит, какие из них достойны оказаться на новых банкнотах.
Новые банкноты ЦБ планирует ввести в обращение в 2017 году.
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