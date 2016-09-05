Директор школы №57 решил обратиться в правоохранительные органы

Директор московской школы №57 Сергей Менделевич и председатель управляющего совета Владимир Шиков опубликовали заявление, в котором просят в кратчайшие сроки объявить конкурс на должность директора этого образовательного учреждения. Ранее в соцсетях появилась информация, согласно которой на протяжении 16 лет учитель истории школы №57 систематически вступал в интимную близость со старшеклассницами.



«В связи с возникшей в школе кризисной ситуацией я принял решение о следующих незамедлительных шагах: обратиться в департамент образования с просьбой в кратчайший срок объявить конкурс на должность директора», — говорится в заявлении на сайте департамента образования ЦАО Москвы.



Также было принято решение обратиться в правоохранительные органы с требованием расследования и правовой оценки фактов нарушения прав и свидетельств преступлений в отношении детей.



Также Менделевич и Шиков призывают создать школьную комиссию по этике для расследования чрезвычайной ситуации и недопущения такого впредь, в которой будут задействованы родители и выпускники.



Ранее Менделевич в открытом письме учителям, ученикам и родителям, которое опубликовано на сайте школы, призвал всех принять участие в сборе информации, необходимой для расследования.

«Я призываю всех принять участие в этой неприятной, но необходимой для нашей школы работе. Эта работа уже начата с разных сторон неравнодушными и совестливыми людьми. Пока писалось письмо, стало известно, что к делу подключились следственные и контролирующие органы. Я этому рад», — заявил директор.

Напомним, что журналистка Екатерина Кронгауз сообщила на своей странице в Facebook о том, что больше 16 лет учитель истории одной из московских школ имел интимные отношения со своими ученицами. Она заявила, что об этом знали многие учителя и ученики, однако никаких мер не предпринималось.







Выпускники школы уверяют, что администрация учреждения, чтобы предупредить любые жалобы со стороны учеников, разработала некий меморандум против «диффамации педагогов», запрещающий учащимся жаловаться. Следственные органы начали проверку по данным фактам.



СМИ сообщали, что на фоне скандала Менделевич подал заявление об увольнении, но департамент образования Москвы опроверг эту информацию.

