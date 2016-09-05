Россия и Саудовская Аравия создают новую ОПЕК

Россия и Саудовская Аравия договорились о совместных или в кооперации с другими производителями нефти действиях для поддержания стабильности на рынке нефти и обеспечения устойчивого уровня инвестиций в долгосрочной перспективе. Соответствующее заявление подписали министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халид Аль-Фалих. Новак уже назвал договоренность "историческим моментом в отношениях между ОПЕК и странами, не входящими в организацию".

По словам заместителя управляющего компании «БКС Брокер» Максима Шеина, подписанием соглашения Россия и Саудоваская Аравия окончательно разрушили значимость Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК).

- После провала переговоров в Дохе, когда решение о заморозке добычи нефти так и не было принято по вине саудитов, и отказа принять участие в той встречи иранской стороны, стало понятно, что ОПЕК перестала оказывать влияние на рынок нефти. Сегодня Россия и Саудовская Аравия, по сути, создают новую организацию, которая будет оказывать влияние на рынок нефти. Я не исключу, что к ним может присоединиться Китай, как крупнейший импортер нефти. Такой союз может реализовать новую политику влияния на рынке нефти, - считает аналитик.

Напомним, что в своем заявлении министры отметили наличие у стран-поставщиков долгосрочных вызовов на мировом рынке нефти, к которым, в том числе, относятся значительное сокращение по всему миру капитальных расходов на нефтедобычу, в частности,Мин на геологоразведочные работы, а также массовая отмена и перенос на более поздний срок инвестиционных проектов, что в целом уже привело к более волатильной и, следовательно, неустойчивой ситуации на нефтяном рынке в долгосрочной перспективе как для производителей, так и для потребителей.

«С учетом вышеизложенного министры отметили особую важность конструктивного диалога и тесного взаимодействия между крупнейшими странами-производителями в целях поддержания стабильности на рынке нефти и обеспечения устойчивого уровня инвестиций в долгосрочной перспективе. В этой связи министры договорились действовать совместно или в кооперации с другими производителями нефти. Кроме того, министры договорились продолжить консультации по ситуации на рынке нефти и создать совместную мониторинговую рабочую группу, которая будет отслеживать фундаментальные показатели рынка нефти и вырабатывать рекомендации по мерам и совместным действиям для обеспечения стабильности и предсказуемости рынка», - говорится в заявлении.

Министры при этом договорились продолжить консультации по ситуации на рынке нефти. Первое заседание рабочей группы по сотрудничеству в области нефти и газа состоится в октябре. Кроме того, запланированы встречи министров в сентябре и ноябре, говорится в совместном заявлении стран, подписанном сегодня министром энергетики РФ Александром Новаком и министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом Аль-Фалихом.

"Министры договорились провести в октябре 2016 году первое заседание российско-саудовской рабочей группы по сотрудничеству в области нефти и газа, сформированной в соответствии со статьей 4 соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве в области нефти и газа от 2 сентября 2003 г. и программой сотрудничества в области нефти и газа от 18 июня 2015 года, в целях расширения двустороннего сотрудничества и реализации вышеуказанных договоренностей. Также министры проведут очередные встречи на "полях" министерской встречи МЭФ в Алжире и ноябрьского заседания ОПЕК в Вене", - говорится в заявлении.

Мировые цены на нефть, в свою очередь, замедлили рост с более чем 5% до почти 4% после новостей о подписании Россией и Саудовской Аравией совместного заявления в целях стабилизации рынка нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.47 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,93% - до 48,67 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 4,19% - до 46 долларов за баррель.

Ранее цены на нефть росли более чем на 5% в ожидании совместного заявления РФ и Саудовской Аравии в целях оказания поддержки рынку нефти. Цена ноябрьского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent достигала значения в 49,38 доллара за баррель, а октябрьского фьючерса на нефть марки WTI - 46,53 доллара за баррель.