СМИ: в офисах «Реновы» и «Т Плюс» Вексельберга проходят обыски

С чем связаны оперативные мероприятия, пока не ясно
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе ГК «Ренова» Виктора Вексельберга на Малой Ордынке в центре Москвы.
Выемки документов проводятся при поддержке подразделений спецназа.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник внутри полиции.
С чем связаны следственные мероприятия, он не уточнил.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
В то же время сообщается, что обыски проводятся в офисах организации «Т Плюс». Как сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе организации, следственные действия могут быть связаны с ситуацией вокруг теплоснабжения Воркуты, и заверили, что компания готова сотрудничать и предоставлять все необходимые документы.
Напомним, президент России Владимир Путин поручит правоохранительным органам разобраться с проблемой неготовности к зиме частей энергосистемы Коми, за которые отвечает компания «Т Плюс».
Врио главы Республики Коми Сергей Гапликов на встрече с президентом пожаловался на то, что энергосистема в последнее время практически не модернизировалась.
Компания «Т Плюс» входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Общая установленная мощность электростанций компании составляет более 14,3 ГВт, тепловая мощность — более 58,6 тыс. Гкал/ч.
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