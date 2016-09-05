В учениях «Кавказ-2016» принимает участие 12,5 тыс. военнослужащих

Сегодня, 5 сентября 2016 года, на территории Южного военного округа стартовало стратегическое командно-штабное учение Вооруженных сил Российской Федерации «Кавказ-2016». В нем принимают участие около 12,5 тыс. военнослужащих, авиация, боевая техника и корабли.

Об этом «Известиям» сообщили в Минобороны.

«Кавказ-2016» — завершающий этап проведения комплекса командно-штабных, специальных учений, тренировок органов военного управления, внезапных проверок боевой готовности войск в 2016 году и пройдет на полигонах Южного военного округа, акваториях Черного и Каспийского морей в период с 5 по 10 сентября 2016 года.

В ходе учений будет проверен уровень подготовленности органов военного управления по руководству межвидовыми группировками войск, а также дана практика командирам и штабам в планировании, подготовке и ведении военных действий.

Особенностями учений «Кавказ-2016» является организация работы пунктов управления всех уровней с использованием новейших средств автоматизации, проведение розыгрышей тактических эпизодов с практическим обозначением действий условного противника, испытания новых видов вооружения, военной техники и систем управления, а также практическая отработка ряда мероприятий мобилизационной готовности и ведения территориальной обороны с широким применением авиации, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

