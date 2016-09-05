Премьер Турции заявил о зачистке сирийско-турецкой границы

Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил, что сирийско-турецкая граница зачищена от боевиков «всех террористических организаций».



«Сегодня наш общий с Сирией 91-километровый участок границы от Аазаза до Джераблуса был взят под контроль», — цитирует слова Йылдырыма турецкое агентство Anadolu.



По словам Йылдырыма, в ходе наступления боевики были отрезаны от линии снабжения, по которой им передавали оружие.



Ранее агентство Anadolu со ссылкой на военных сообщило, что оппозиционная Сирийской свободной армии (ССА) вытеснила террористов ИГИЛ (запрещенная на территории РФ террористическая организация) с захваченных территорий на границе с Турцией между Джараблусом и Аазазом.



Уточняется, что населенные пункты были освобождены в рамках операции «Щит Евфрата».



Напомним, операция «Щит Евфрата» началась 24 августа на севере Сирии. В ней участвуют около 200 военнослужащих Вооруженных сил Турции и 150 бойцов спецназа, а также военно-воздушные силы, принадлежащие возглавляемой США коалиции. При этом 24 августа турецкие войска и повстанцы из поддерживаемой Анкарой ССА установили контроль над приграничным городом Джераблус в провинции Алеппо.

По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, военная операция направлена на обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы. Удары будут наноситься по боевикам запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, а также по отрядам сирийских курдов, которых Анкара считает союзниками Рабочей партии Курдистана (РПК), ведущей партизанскую войну против турецких силовиков.

