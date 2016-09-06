«Свет в океане» и мрак в душе

«Свет в океане» (16+) — новая картина любимца мировой критики Дерека Сиенфрэнса. Удививший всех драмой «Место под соснами», Сиенфрэнс на этот раз снова воплотил на экране сюжет о трудностях семейной жизни, но в более камерной и надрывной версии, сделав ставку на актерскую игру.

Майкл Фассбендер — один из самых многоплановых современных актеров. Он не боится экспериментировать: роли в таких сложных драматических картинах, как «Стыд» и «Голод», Фассбендер чередует с участием в коммерческой франшизе «Люди Икс». Фассбендеру в отличие от, например, того же Криса Хэмсворта удается сохранить за собой право на серьезные роли. Не каждому после успеха в образе летающего мутанта доверили бы играть Макбета. Сиенфрэнс актерский потенциал Фассбендера ценит, поэтому и селит героя на безлюдный остров с маяком — чтобы ничто не отвлекало зрителей от его душевных терзаний.

В паре с Фассбендером играет Алисия Викандер, и здесь она эксплуатирует удачно найденное амплуа нежной второй половинки, своим присутствием оттеняющей главного героя. Актриса в кадре много страдает и бросает такие взгляды, что любой на месте героя Фассбендера пошел на преступление против собственной совести, лишь бы она перестала так смотреть.

Ничего удивительного, что, играя влюбленную пару, актеры в итоге перенесли свои романтические отношения со съемочной площадки в реальную жизнь — пара до сих пор вместе.

Внешнего действия в картине не так много, сюжетообразующая линия — переживания героев, оказавшихся перед сложным выбором. «Свет в океане» — история о том, как появление ребенка меняет жизнь супругов. Всё как у Толстого: «Каждая несчастная семья несчастна по-своему».

Юная красавица Изабель не может иметь детей, смотритель маяка Том смиренно переносит посланное испытание и не оставляет попыток. Всё меняется, когда к острову прибивает лодку с мертвым мужчиной и живым младенцем. Разумеется, Изабель просит оставить найденыша себе; разумеется, Том не может ей отказать, хотя сначала категорически против.



Но ничего хорошего из этого не выйдет, и каждому из супругов придется делать непростой выбор, поставив на карту семейное благополучие. Почти всё экранное время герои Майкла Фассбендера и Алисии Викандер обливаются слезами, признаваясь друг другу в любви и страдая от собственных ошибок.



Фильм однозначно адресован женской аудитории: хотя конфликт совести довольно серьезный, но завернут в слащавую обложку мелодрамы и избыточно сентиментален. А герой Фассбендера выглядит таким неуверенным в себе подкаблучником, что не вызывает никакого сочувствия — что толку рыдать, если сам во всем виноват?



Желая выбить у зрителей побольше слез, режиссер пошел путем наименьшего сопротивления, и в итоге плачущий Фассбендер оказался главным достоинством картины. Даже видовые съемки пустынного острова и маяка не работают на атмосферу, а выглядят скучными и проходными, не говоря уже о развязке фильма.