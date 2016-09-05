Форвард сборной РФ Никита Балашов близок к переходу в «Трабзонспор»

25-летний форвард сборной России Никита Балашов, скорее всего, продолжит карьеру в чемпионате Турции. По информации «Известий», бывший игрок «Химок» и «Локомотив-Кубань» отправится на сбор с «Трабзонспором», который в июле 2016 года возглавил российский специалист, тренер национальной сборной России Сергей Базаревич.

— Если Балашов хорошо проявит себя на предсезонном сборе, то «Трабзонспор» предложит ему однолетний контракт, — рассказал «Известиям» источник из окружения игрока. — Базаревич хорошо знаком с возможностями форварда и готов дать ему шанс проявить себя в одном из сильнейших баскетбольных чемпионатов Старого Света.

В пресс-службе турецкого клуба подтвердили информацию, что в ближайшее время Балашов присоединится к команде. Стоит отметить, что в прошлом сезоне «Трабзонспор» с показателем 12 побед/18 поражений занял 11-е место в чемпионате Турции и не попал в плей-офф.



С июня 2016 года Никита Балашов находится в статусе свободного агента, поэтому «Трабзонспору» он может достаться бесплатно. По окончании сезона-2015/16 у баскетболиста закончился контракт с «Локомотив-Кубань» и в краснодарском клубе решили не продлевать это соглашение. Причина такого решения — игрок не проходил в ротацию тренера «Локо» Георгиоса Барцокаса, сыграв всего в 14 матчах Единой лиги ВТБ (средние показатели: 2,6, 1,4 подбора и 0.6 передачи за 7:20 минут).

После расставания с «Локомотивом» Балашов отправился в «Открытый лагерь РФБ (Российской федерации баскетбола)», куда были вызваны 18 баскетболистов, которые, по мнению Сергея Базаревича, составляют ближайший резерв национальной команды. По окончании «Открытого лагеря» Балашов и еще восемь игроков продолжили подготовку с основным составом сборной России к квалификационном турниру Евробаскета-2017.

Стоит отметить, что Сергей Базаревич тренировал игрока на протяжении всей его профессиональной карьеры, начиная с сезона 2010/11 в московском «Динамо». Вместе с Базаревичем Балашов перебрался в самарские «Красные Крылья», где провел пока лучший сезон в своей карьере. Выходя в стартовой пятерке в матчах ПБЛ, он в среднем зарабатывал 6,6 очка и 4 подбора. В Единой лиге ВТБ-2012/13 и Еврочеллендже показатели были еще выше: 7,3 очка, 4,6 подбора и 8,1 очка, 5,4 подбора соответственно. И это - за одинаковые для обоих турниров 21,5 минуты на паркете.

После этого впечатляющего сезона Балашов перешел в «Химки». Форвард не смог встроиться в схемы литовского специалиста Римаса Куртинайтиса и после не самого удачного сезона-2013/14 (15 игр в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 2,7 очка и 1,3 подбора за 10 минут на площадке) покинул подмосковный клуб. Это не помешало Балашову перейти в «Локомотив-Кубань», который перед началом сезона-2014/15 возглавил Базаревич. Игрок занимал достойное место в ротации «Локо», но после ухода российского тренера игровое время баскетболиста заметно снизилось. При этом стоит отметить, что Балашов принял участие в «Финале четырех» Евролиги, отыграв три минуты в матче за третье место в матче с «Лабораль Кутча».

Добавим, что в составе сборной России Никита Балашов выиграл Универсиаду-2013 (Казань) и Кубок Станковича-2014 (Лоян, Китай).

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram​​​​​​​​​​​​​

