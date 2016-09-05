Нетаньяху готов к прямым переговорам с Палестиной

Премьер Израиля изучает предложение России о проведении в Москве палестино-израильского саммита
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что изучает предложение России о проведении в Москве палестино-израильского саммита и готов к возобновлению прямых переговоров с Рамаллахом без предварительных условий. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков по этому поводу сказал, что определенности в вопросе проведения московского саммита пока нет.
«Нетаньяху и Богданов обсудили инициативу президента [РФ Владимира] Путина организовать встречу главы израильского правительства с председателем Палестинской национальной администрации (Махмудом) Аббасом в Москве», — сообщает пресс-служба Нетаньяху.
Глава израильского правительства сделал такое заявление по итогам его встречи в Иерусалиме с замглавой МИД России Михаилом Богдановым.
Отметим, что Нетаньяху впервые публично озвучил свое отношение к инициативе российской дипломатии, призванной реанимировать процесс ближневосточного урегулирования.
Напомним, что в последний раз Аббас и Нетаньяху встречались в 2010 году, когда Израиль и Палестина при посредничестве США предпринимали попытку договориться об урегулировании конфликта, а в конце 2015 года два лидера обменялись рукопожатием «на полях» климатической конференции в Париже. Позднее израильский премьер-министр объяснил этот жест требованиями дипломатического протокола.
Ожидается, что 6 сентября Богданов будет обсуждать инициативу Москвы с палестинскими руководителями. В Рамаллахе уже дали понять, что увязывают согласие на участие в московском саммите с приостановкой Израилем поселенческой деятельности и освобождением палестинцев с наибольшим стажем заключения.
Источники «РИА Новости» и агентства Sputnik ранее говорили, что саммит планируется ориентировочно на конец сентября или октябрь.
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