Цены на нефть растут после совместного заявления Москвы и Эр-Рияда

Мировые цены на нефть демонстрируют рост после подписания Москвой и Эр-Риядом совместного заявления в целях стабилизации рынка нефти, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE Futures.

По состоянию на 14.38 мск цена на нефть марки Brent с поставкой в ноябре поднялась на 2,05%, составив $47,81 за баррель. При этом октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются по цене $45,46 за баррель (+2,24%).

В документе, подписанном министром энергетики России Александром Новаком и министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом бен Абдель Азизом аль-Фалехом, отмечается неустойчивость на рынке нефти из-за сокращения капзатрат в нефтедобыче и переноса инвестпроектов, сообщает ТАСС.

Вместе с тем обе стороны подчеркнули необходимость сдерживания избыточной волатильности нефтяного рынка. Для этих целей Москва и Эр-Рияд намерены создать рабочую группу, которая будет проводить мониторинг рынка нефти и выработает рекомендации для обеспечения его стабильности.