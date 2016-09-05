Цены на нефть растут после совместного заявления Москвы и Эр-Рияда

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак и его коллега из Саудовской Аравии выразили намерение создать рабочую группу по мониторингу рынка нефти
Мировые цены на нефть демонстрируют рост после подписания Москвой и Эр-Риядом совместного заявления в целях стабилизации рынка нефти, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE Futures.
По состоянию на 14.38 мск цена на нефть марки Brent с поставкой в ноябре поднялась на 2,05%, составив $47,81 за баррель. При этом октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются по цене $45,46 за баррель (+2,24%).
В документе, подписанном министром энергетики России Александром Новаком и министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом бен Абдель Азизом аль-Фалехом, отмечается неустойчивость на рынке нефти из-за сокращения капзатрат в нефтедобыче и переноса инвестпроектов, сообщает ТАСС.
Вместе с тем обе стороны подчеркнули необходимость сдерживания избыточной волатильности нефтяного рынка. Для этих целей Москва и Эр-Рияд намерены создать рабочую группу, которая будет проводить мониторинг рынка нефти и выработает рекомендации для обеспечения его стабильности.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.