СКР заявил о связи обысков в «Ренове» с делом бывшего губернатора Коми

Обыски в компании «Т Плюс», которая входит в холдинг «Ренова», проходят в рамках уголовного дела о даче взяток бывшему руководству Республики Коми. Об этом заявил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

«Следственными органами СКР по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении бывших и действующих руководителей ЗАО «Комплексные энергетические системы» (реорганизовано, правопреемником является ПАО «Т Плюс»), подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере)», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

По информации следствия, в течение 2007–2014 годов фигуранты дела и их сообщники передавали должностным лицам Республики Коми деньги за установление максимально выгодных тарифов на тепло и электроэнергию, а также за создание условия для коммерческой деятельности в регионе. Общая сумма перечисленных в качестве денежного вознаграждения средств составила более 800 млн рублей.

Напомним, в настоящее время в Москве в офисах ПАО «Т Плюс» и других аффилированных с ним компаний ФСБ России проводит обыски, допрашиваются свидетели.

Глава Коми Вячеслав Гайзер был арестован 20 сентября 2015 года. Он и еще 18 человек обвиняются в том, что получали контроль над наиболее рентабельными предприятиями с госучастием, после чего выводили активы. Через несколько дней после ареста Гайзер указом президента РФ был отстранен от должности главы Коми в связи с утратой доверия.