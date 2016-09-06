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Александр Соколов: «Выдающихся профессоров ждут золотые награды»

Ректор Московской консерватории — о юбилейной реконструкции, праздничном марафоне и проблемах с абитуриентами

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского исполняется 150 лет. Круглую дату крупнейшая музыкальная институция встречает в разгаре реконструкции. Скоро у вуза появится собственный оперный театр, новый студенческий комплекс и отдельное здание под библиотеку. В преддверии юбилейных торжеств обозреватель «Известий» встретился с ректором консерватории профессором Александром Соколовым.

— Как будете отмечать юбилей?

— Торжества начнутся 12 сентября, но не вечером, а днем. На сцене Большого зала мы проведем расширенное открытое заседание ученого совета консерватории. Это символический жест, потому что, разумеется, там будет не какая-то дежурная повестка, а поздравления консерватории. Прозвучат приветствия Владимира Владимировича Путина, патриарха Московского и всея Руси Кирилла... Я не буду перечислять других, поскольку уровень понятен.

Там же будут вручены награды. Московская консерватория учредила ежегодную премию. Это медаль из настоящего золота и денежное сопровождение: полмиллиона рублей «чистыми». Каждый год награда будет присуждаться пяти выдающимся профессорам Московской консерватории. Причем решение принимает тайным голосованием ученый совет. В этом году уже известны награжденные. Это профессора Михаил Воскресенский, Наталья Шаховская, Сергей Доренский, Геннадий Рождественский и Екатерина Царева.

Также будут вручены почетные грамоты и благодарности. Все отмеченные сотрудники получат очень ценные подарки. Мне особенно приятно отметить, что хотя эти награды — очень дорогое удовольствие, консерватория не потратила здесь ни одного рубля. Это всё — помощь, которая была оказана благотворителями. Нам никто не отказал.

— Какие концерты ждут публику в юбилейные дни?

­— Вечером 12 сентября состоится выступление с оркестром наших молодых выпускников Андрея Гугнина и Никиты Мндоянца — недавних победителей престижных международных конкурсов. Наша традиция — чествовать своих выпускников-лауреатов, предоставляя им сцену Большого зала.

А эпицентр юбилейных торжеств — 13 сентября. На этот день намечен гала-концерт с участием Юрия Башмета, Николая Луганского, Виктора Третьякова и Зураба Соткилавы. Все они вышли из Московской консерватории, но их имена давно уже принадлежат миру. 

14-го пройдет концерт нашего «питомника» — тех звездочек, которые воспитываются в Центральной музыкальной школе. Наконец, 15-го на сцену взойдут сегодняшние студенты. Перспектива консерваторской жизни будет завершающим аккордом всего этого мини-фестиваля.

— Неформальное празднование планируется?

— 13 сентября после гала-концерта звезд будет банкет на 500 человек в здании Гостиного двора. Он станет финалом четырехдневной юбилейной программы. Но стоит напомнить, что юбилейными были объявлены два концертных сезона. Один уже позади, а второй только начинается. Очень многие приветствия извне и жесты признательности консерватории как своей альма-матер уже состоялись, а многие — еще впереди. В частности, фестиваль органной музыки. Мы уже фактически сформировали абонемент, и в дальнейшем публику ожидают радостные встречи с самыми разными музыкантами, среди которых, конечно, будут и преподаватели кафедры органа Московской консерватории.

— Большой зал консерватории обладает уникальным органом. Как идет его реставрация?

— Вышла на финишную прямую. В первый день сентября прошло заседание международной комиссии, которую мы создали два года назад, чтобы проводить мониторинг. Выполненная работа признана великолепной по качеству, что очень важно: орган, созданный на рубеже XIX–XX веков, возвращается к исходному, аутентичному состоянию.

На протяжении ХХ века были вторжения — не всегда умелые — в его конструктивную часть. Сейчас мы делаем полную реставрацию на основе очень глубокого анализа. Естественно, работают лучшие зарубежные мастера — в России просто нет отечественного органостроения, соответственно, нет мастеров, которые взялись бы за эту работу.

— Здание Московской консерватории — хорошо известный во всем мире памятник архитектуры. В какой фазе находится его ремонт?

— Я бы сказал, что в точке золотого сечения. Пройдено более половины, все четыре концертных зала уже готовы. Это полная палитра того, что необходимо для концертной деятельности. Отреставрированы второй и четвертый учебные корпуса. Полным ходом идут работы в учебной части третьего (Рахманиновского) корпуса. В нем появилось разделение на концертную и учебную зону, что тоже очень удобно. Прежде там не было достаточного пространства для репетиций, гардеробных...  Сейчас это предусмотрено.

Также продолжаются работы в первом учебном корпусе. В отличие от других корпусов, мы его не закрывали полностью, что очень осложняет работы. Но это было неизбежно, поскольку тут Малый зал и библиотека, которые должны функционировать.

— Консерватория будет разрастаться?

— Да, мы собираемся строить оперный театр. Его никогда не было у Московской консерватории, но он необходим для полноценной подготовки вокалистов. Сейчас нет возможности научить их петь в гриме, в сценическом костюме, работать со сценографом. Мы имитируем эту работу поневоле. Когда театр появится, для Москвы это будет большим обретением, потому что репертуар огромный, силы великолепные. У нас есть и оркестр, и хор, и постоянно обновляющаяся группа солистов. Подготовительные работы завершены, проект утвержден, финансирование выделено, так что препятствий нет никаких.

И для библиотеки мы готовим отдельное здание. Оно примыкает к существующим корпусам. Это историческое строение, памятник. Раньше там жили хоровые композиторы, которые представляли синодальные училища. Традиция регентского пения сейчас возродилась, поэтому для нас это место святое. Поместить там библиотеку — логичное решение. В ней хранятся как раз те шедевры, что создавали для литургии наши композиторы, в том числе и жившие в этом здании.

— А что со строительством нового студенческого общежития?

— Уже завершено возведение первого 15-этажного корпуса многофункционального студенческого комплекса на Малой Грузинской. Где-то в середине осени состоится приемка здания как готового объекта. На месте старого общежития появятся еще два высотных дома, а также корпус, вмещающий всё необходимое для нашего студенчества. Там будут два дополнительных концертных зала, спортивная зона с бассейном и тренажерными залами, большое количество репетиционных помещений с новыми инструментами.

— В итоге вы сможете принять больше иногородних студентов, чем сейчас?

— Значительно больше. У нас сейчас живут 500 человек с перенаселением, а будет жить в комфортных условиях 900. Будут также резервные зоны для приглашенных к нам на мастер-классы музыкантов, поэтому больше не придется тратить немалые деньги на гостиницы. Учтена даже возможность разместить там родителей, которые издалека приезжают навестить своих детей, поскольку у нас сейчас примерно 50% студентов из провинции.

Летом завершились приемные экзамены. Как оцениваете уровень абитуриентов?

— В этом году по всем факультетам очень сильный и сбалансированный прием. Хотя бывает, что итоги вступительных экзаменов складываются по-разному. Музыкальные училища и колледжи, из которых к нам приходят абитуриенты, не всегда радуют. Надеюсь, что новое руководство Министерства образования и науки займется проблемой профессионального музыкального обучения на уровне среднего звена.

Не секрет, что у нас очень многие сложности были связаны с работой прежнего руководства министерства. Стандарты, программы спускались нам без всякого учета нашей специфики. Но, поскольку новый министр Ольга Юрьевна Васильева среди своих заслуг имеет еще и дирижерско-хоровое образование, я надеюсь, что мы найдем общий язык.

Справка «Известий»

Александр Соколов окончил Московскую консерваторию. С 2000 по 2004 год исполнял обязанности ректора МГК имени Чайковского. С 2004 по 2008 год — министр культуры и массовых коммуникаций РФ. В 2009-м вернулся на пост ректора. Профессор, доктор искусствоведения, заведующий кафедрой теории музыки Московской консерватории. 

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Александр Соколов: «Выдающихся профессоров ждут золотые награды»

Александр Соколов: «Выдающихся профессоров ждут золотые награды»Ректор Московской консерватории — о юбилейной реконструкции, праздничном марафоне и проблемах с абитуриентами

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