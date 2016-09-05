Обрушение многоуровневой парковки в Тель-Авиве: 2 погибших, 17 ранены

Семь рабочих стройки числятся пропавшими без вести
При строительстве многоуровневой подземной парковки в Израиле произошло разрушение, в результате которого погибло минимум два человека и около 17 человек получили ранения.
Как сообщает издание Arutz Sheva, инцидент произошел в районе Рамат Хаяль в северной части Тель-Авива, где располагается большое количество высокотехнологичных компаний.
Из 17 пострадавших четверо находились под грудами обломков и были спасены экстренными службами. Еще двоих спасти не удалось, они получили травмы, несовместимые с жизнью.
Бригадир на строительной площадке сообщил, что семь рабочих по-прежнему числятся пропавшими без вести и могут быть погребены под обломками.
В правоохранительных органах сообщили, что подземный гараж имел четыре этажа, три из которых разрушились. Спасателям до сих пор не удалось достичь самого нижнего этажа.
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