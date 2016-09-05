Театр имени Пушкина откроет новый сезон

Знаменитый особняк на Тверской в 67-й раз распахивает «красивую дверь из черного дерева». Театр имени Пушкина открывает сезон, гвоздь которого — новый спектакль прославленного режиссера Юрия Бутусова. Переговоры о сотрудничестве с Бутусовым велись долго. Но буквально через несколько дней театр объявит о старте продаж билетов на новый спектакль, премьера назначена на ноябрь.



Режиссер не изменил себе, создав очередной спектакль по тексту Бертольта Брехта.



— «Барабаны в ночи» — это юношеская пьеса Бертольта Брехта, — рассказал Бутусов «Известиям». — Ее перевел Егор Перегудов, который выполнил перевод «Доброго человека из Сезуана».



Пьеса почти не известна в нашей стране. «Барабаны в ночи» не любили и не включали в собрание сочинений на русском языке за то, что главный герой, восставший против социальной несправедливости, отказался от борьбы, как только получил личное удовлетворение.



Первым спектаклем, который сыграют на сцене Пушкинского станет «Дом, который построил Свифт». Режиссер Евгений Писарев, отлично работающий с комедийным жанром, отошел от привычного амплуа. Безумный Свифт, молчащий 10 лет после инсульта, — классика советской сатиры, получившая еще одно рождение в постановке Писарева. «Дом, который...» по пьесе Григория Горина стал событием прошлого сезона, заслуженно получив «Хрустальную Турандот».



Театр приготовил ряд сюрпризов для молодых режиссеров. С октября 2016 по апрель 2017 года он ведет прием заявок от молодых режиссеров. Авторы самых интересных проектов получат возможность поработать на сцене филиала Московского драматического театра им. А.С. Пушкина с артистами и представить эскиз будущего спектакля.



Нынешний сезон — особый для театра. Любимые актеры Вера Алентова и Игорь Бочкин отметят свои юбилеи. Каким образом? Подробности о новых работах для юбиляров расскажет художественный руководитель на сборе труппы 7 октября.

