Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Театр имени Пушкина откроет новый сезон

Премьера спектакля Юрия Бутусова, юбилей Веры Алентовой и новые возможности для молодых режиссеров

Сцена из спектакля «Дом, который построил Свифт». Фото: teatrpushkin.ru

Знаменитый особняк на Тверской в 67-й раз распахивает «красивую дверь из черного дерева». Театр имени Пушкина открывает сезон, гвоздь которого — новый спектакль прославленного режиссера Юрия Бутусова. Переговоры о сотрудничестве с Бутусовым велись долго. Но буквально через несколько дней театр объявит о старте продаж билетов на новый спектакль, премьера назначена на ноябрь.

Режиссер не изменил себе, создав очередной спектакль по тексту Бертольта Брехта.

— «Барабаны в ночи» — это юношеская пьеса Бертольта Брехта, — рассказал Бутусов «Известиям». — Ее перевел Егор Перегудов, который выполнил перевод «Доброго человека из Сезуана».

Пьеса почти не известна в нашей стране. «Барабаны в ночи» не любили и не включали в собрание сочинений на русском языке за то, что главный герой, восставший против социальной несправедливости, отказался от борьбы, как только получил личное удовлетворение.

Первым спектаклем, который сыграют на сцене Пушкинского станет «Дом, который построил Свифт». Режиссер Евгений Писарев, отлично работающий с комедийным жанром, отошел от привычного амплуа. Безумный Свифт, молчащий 10 лет после инсульта, — классика советской сатиры, получившая еще одно рождение в постановке Писарева. «Дом, который...» по пьесе Григория Горина стал событием прошлого сезона, заслуженно получив «Хрустальную Турандот».

Театр приготовил ряд сюрпризов для молодых режиссеров. С октября 2016 по апрель 2017 года он ведет прием заявок от молодых режиссеров. Авторы самых интересных проектов получат возможность поработать на сцене филиала Московского драматического театра им. А.С. Пушкина с артистами и представить эскиз будущего спектакля. 

Нынешний сезон — особый для театра. Любимые актеры Вера Алентова и Игорь Бочкин отметят свои юбилеи. Каким образом? Подробности о новых работах для юбиляров расскажет художественный руководитель на сборе труппы 7 октября.

Написать комментарий
Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Театр имени Пушкина откроет новый сезон

Театр имени Пушкина откроет новый сезонПремьера спектакля Юрия Бутусова, юбилей Веры Алентовой и новые возможности для молодых режиссеров

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Интервью

Сергей Шнуров

предводитель группировки «Ленинград»

Все интервью

Интервью

Ренат Давлетьяров

продюсер, кинорежиссер, сценарист 

Все интервью

Интервью

Владимир Епифанцев

актер

Все интервью

Интервью

Максим Аверин

заслуженный артист России

Все интервью

Интервью

Ирина Мазуркевич

народная артистка России

Все интервью
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке