Священослужитель Грозовский будет экстрадирован в РФ 7 сентября

Израиль 7 сентября может выдать России священника Глеба Грозовского.



Об этом сообщает источник внутри пенитенциарной системе Израиля.

«Грозовский будет экстрадирован в среду, 7 сентября», — сказал он.



При этом уточняется, что выдача должна состояться при участии Интерпола. Ожидается, что на родину священника доставят обычным рейсовым самолетом.



Ранее представитель министерства юстиции Израиля Вита Зак заявила, что израильская сторона не видит юридических препятствий для его выдачи.



Министр юстиции Айелет Шакед еще в апреле подписала распоряжение о выдаче Грозовского, которого на родине подозревают в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних.



Напомним, экстрадиция священнослужителя была отложена из-за обращения его адвоката в Высший суд справедливости с жалобой на действия Минюста и требованием гарантировать священнослужителю безопасность на родине.



2 августа Высший суд Израиля отклонил апелляцию на экстрадиционный ордер.

В ноябре 2013 года Следственный комитет объявил в международный розыск священника Глеба Грозовского. Бывший духовный наставник футбольного клуба «Зенит» подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.



Сам священнослужитель отрицает вину и считает уголовное дело сфабрикованным.

