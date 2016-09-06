Бюджетников защитят от несправедливых штрафов

Сенатор Ирина Гехт подготовила поправки в Кодекс об административных правонарушениях, призванные защитить руководителей бюджетных и казенных учреждений от несправедливых штрафов. К примеру, сейчас различные надзорные органы штрафуют директоров школ, детских садов, больниц или клубов культуры на суммы до 100 тыс. рублей за несоблюдение правил пожарной безопасности или санитарно-эпидемиологических требований, на реализацию которых муниципальные казначейства вовремя не перевели средства. В итоге руководители вынуждены платить штрафы из собственных сбережений, а на оплату взысканий для юридических лиц — перенаправлять деньги из бюджета учреждения, предназначенные для других целей.

Подготовленные Ириной Гехт поправки (есть в распоряжении «Известий») позволяют избежать подобных ситуаций и смягчить ответственность руководителей бюджетных заведений. Эксперты считают, что это позволит директорам не бояться попасть в долговую яму из-за вины казначейств и прекратить нецелевое использование бюджетных средств.

Сенатор предлагает снижать сумму административного штрафа, если руководитель не выполнил обязательства из-за того, что учредитель не перевел денежные средства на счет организации или перевел их несвоевременно. Речь идет о нарушениях, предусмотренных в ст. 6.4, 6.6, 6.7, 9.11, 15.14, ч. 1, 13, 14 ст. 19.5 и ст. 20.4 КоАПа.

— 131-й федеральный закон о местном самоуправлении наделил полномочиями органы местного самоуправления, но финансовых средств на их выполнение не всегда достаточно. Однако для надзорных органов это не является преградой для наказания как организаций, так и их руководителей. В результате миллионы средств выплачиваются в виде штрафов. А ведь эти деньги могли бы пойти на выполнение тех же предписаний и решить этот серьезный правовой вопрос, мы работаем над проектом Федерального закона «О внесении изменений в главу 4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (об уточнении обстоятельств, смягчающих административную ответственность), — пояснила «Известиям» сенатор.

По ее словам, сейчас несправедливо штрафуют директоров бюджетных организаций, поскольку привлечь органы государственной власти к административной ответственности за неисполнение или несвоевременное исполнение финансовых обязательств невозможно — учредители бюджетных и казенных организаций не являются субъектами административной ответственности.

— Между тем подобные процессы приводят к тому, что учреждения часто не могут обеспечить санитарно-эпидемиологические требования, требования пожарной безопасности и т.п. Либо для того чтобы исполнить эти обязанности, руководители тратят деньги, предназначенные на другие нужды, тем самым заматывая узел проблем, а надзорные органы привлекают организации и их должностных лиц к административной ответственности, — объяснила Ирина Гехт.

Размеры таких штрафов составляют десятки тысяч рублей, проблемы копятся годами, и руководство муниципалитетов не видит выхода в решении этих вопросов. В то же время финансирование разных регионов не одинаково, и что неприятно, но поправимо для бюджета Москвы или Санкт-Петербурга, то становится серьезной проблемой для сельских районов в регионах. Штрафы КоАПа за подобные нарушения варьируются от 500 рублей до 100 тыс. рублей.

Профессор, главный научный сотрудник Российского государственного университета правосудия Анатолий Селюков полагает, что определенная логика в этой инициативе есть.

— Конечно, принятие обсуждаемых предложений несколько облегчит ответственность госучреждений и их руководства. Однако многие виды бюджетных и автономных учреждений финансируются из бюджета наполовину или даже менее от того, что в целом имеет учреждение. Остальное они получают за счет разрешенной экономической деятельности. Поэтому ключевой в поставленной проблеме является ст. 15.14. КоАПа, определяющая ответственность за нецелевое использование бюджетных средств. Если ее исключить, то можно решить проблему. При этом надо учитывать наличие или отсутствие средств у учреждения из других источников. Потому что казенные учреждения, кроме бюджетного финансирования, других денег не имеют, — пояснил эксперт.





Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников считает, что «избыточное» правоприменение необходимо сгладить, поскольку его последствия сказываются на тех услугах, которые организации оказывают гражданам. Кроме того, подобные штрафы могут довести эти учреждения до финансовой несостоятельности.

— Не секрет, что наши бесконечные реформы межбюджетных отношений провисают, наталкиваясь на одно препятствие — полномочия передаются сверху с федерации на уровень регионов, с регионов на уровень муниципалитетов, но передаются без источников финансирования. В итоге отсутствие финансовых средств блокирует деятельность того, кому эти полномочия передали, — объяснил он.

