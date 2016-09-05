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Понедельник,
5 сентября
2016 года
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СМИ: управляющий директор «Реновы» и гендиректор «Т Плюс» задержаны

Их подозревают в подкупе руководства Республики Коми

Управляющий директор компании «Ренова» Евгений Ольховик и гендиректор компании «Т Плюс» Борис Вайнзихер задержаны в Москве. 

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в полиции, их подозревают в подкупе руководства Коми.

«Борис Вайнзихер и Евгений Ольховик задержаны по подозрению в подкупе руководства Республики Коми», — сказал он.

Других деталей источник не сообщил.

Официального подтверждения этой информации пока нет. 

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах ПАО «Т Плюс» и других аффилированных с ним компаний. 

Как сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, обыски в компании «Т Плюс» проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по факту дачи взяток прежнему руководству республики на сумму более 800 млн рублей за установление выгодных для энергокомпаний тарифов.

Напомним, в сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал финансистами-технологами. Ущерб по делу оценивается более чем в 1,2 млрд рублей. По мнению следствия, наряду с Гайзером в костяк ОПС входили его заместитель Алексей Чернов, бизнесмены Валерий Веселов и Александр Зарубин.

Гайзер обвиняется в мошенничестве, легализации похищенного имущества и организации преступного сообщества. Всего в деле 19 обвиняемых. По данным следствия, целью преступного сообщества было совершение тяжких преступлений, направленных на завладение государственным имуществом преступным путем.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

СМИ: управляющий директор «Реновы» и гендиректор «Т Плюс» задержаны

Их подозревают в подкупе руководства Республики Коми

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