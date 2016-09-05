СМИ: управляющий директор «Реновы» и гендиректор «Т Плюс» задержаны

Управляющий директор компании «Ренова» Евгений Ольховик и гендиректор компании «Т Плюс» Борис Вайнзихер задержаны в Москве.



Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в полиции, их подозревают в подкупе руководства Коми.



«Борис Вайнзихер и Евгений Ольховик задержаны по подозрению в подкупе руководства Республики Коми», — сказал он.



Других деталей источник не сообщил.

Официального подтверждения этой информации пока нет.



Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах ПАО «Т Плюс» и других аффилированных с ним компаний.



Как сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, обыски в компании «Т Плюс» проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по факту дачи взяток прежнему руководству республики на сумму более 800 млн рублей за установление выгодных для энергокомпаний тарифов.

