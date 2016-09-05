Жители Кале заблокировали шоссе с требованием закрыть лагерь мигрантов

Жители французского Кале заблокировали шоссе, ведущее в Англию. Участники акции протеста требуют от властей ликвидировать местный стихийный лагерь мигрантов.



Как сообщает ОТР, в самом же Кале живую цепь обещали выстроить полтысячи докеров и работников торговли. В массовой акции протеста участвуют местные фермеры и перевозчики.



Сообщается, что в сторону автомагистрали также двинулась пешая колонна из более чем 500 человек. Среди участников и мэр города Наташа Бушар.



В стихийном лагере живут нелегалы из африканских стран, а также Сирии и Афганистана. Он возник в начале 2000-х годов. Трущобный поселок стал перевалочным пунктом для беженцев, которые хотят пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании.



Ранее власти обещали, что будет проведен поэтапный снос лагеря, но не назвали конкретных сроков.