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Жители Кале заблокировали шоссе с требованием закрыть лагерь мигрантов

В стихийном лагере на окраине города живет более 9 тыс. мигрантов из стран Африки и Азии

Жители французского Кале заблокировали шоссе, ведущее в Англию. Участники акции протеста требуют от властей ликвидировать местный стихийный лагерь мигрантов.

Как сообщает ОТР, в самом же Кале живую цепь обещали выстроить полтысячи докеров и работников торговли. В массовой акции протеста участвуют местные фермеры и перевозчики.

Сообщается, что в сторону автомагистрали также двинулась пешая колонна из более чем 500 человек. Среди участников и мэр города Наташа Бушар.

В стихийном лагере живут нелегалы из африканских стран, а также Сирии и Афганистана. Он возник в начале 2000-х годов. Трущобный поселок стал перевалочным пунктом для беженцев, которые хотят пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании.

Ранее власти обещали, что будет проведен поэтапный снос лагеря, но не назвали конкретных сроков.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Жители Кале заблокировали шоссе с требованием закрыть лагерь мигрантов

В стихийном лагере на окраине города живет более 9 тыс. мигрантов из стран Африки и Азии

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