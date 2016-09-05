Жители Кале заблокировали шоссе с требованием закрыть лагерь мигрантов

В стихийном лагере на окраине города живет более 9 тыс. мигрантов из стран Африки и Азии
Жители французского Кале заблокировали шоссе, ведущее в Англию. Участники акции протеста требуют от властей ликвидировать местный стихийный лагерь мигрантов.
Как сообщает ОТР, в самом же Кале живую цепь обещали выстроить полтысячи докеров и работников торговли. В массовой акции протеста участвуют местные фермеры и перевозчики.
Сообщается, что в сторону автомагистрали также двинулась пешая колонна из более чем 500 человек. Среди участников и мэр города Наташа Бушар.
В стихийном лагере живут нелегалы из африканских стран, а также Сирии и Афганистана. Он возник в начале 2000-х годов. Трущобный поселок стал перевалочным пунктом для беженцев, которые хотят пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании.
Ранее власти обещали, что будет проведен поэтапный снос лагеря, но не назвали конкретных сроков.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.