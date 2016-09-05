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«Инспектор ДПС» в одной жилетке тормозил водителей на востоке Москвы

Инцидент произошел утром 2 сентября на Окружном проезде

Странный инспектор ДПС, появившийся утром 2 сентября на Окружном проезде в Восточном округе Москвы, не на шутку испугал автолюбителей.

Как сообщает агентство «РИА Новости», неизвестный голый мужчина, вооружившись свистком, жезлом и надев на себя жилетку инспектора ДПС, пытался тормозить проезжающих мимо водителей.

Видеозапись происшествия с камеры автомобильного регистратора выложили в интернет очевидцы.

«Это было около 6 утра (в минувшую пятницу). Я ехала недалеко от Измайловского парка, после перекрестка «газанула» немного, вдруг смотрю — стоит инспектор. И он оказался совершенно странный. Снизу на нем ничего нет, а сверху наброшена желтая жилетка с надписью «ДПС» на спине — я потом в зеркале разглядела. И фуражка как у полицейского», — рассказала автор видеозаписи Алена Калмыкова.

По ее словам, мужчина работал как настоящий инспектор: свистел в свисток, делал жесты жезлом.

Она отметила, что звонить в полицию не стала, потому что испугалась и растерялась от нетипичного вида «сотрудника ДПС».

«До сих пор нервный смех каждый раз, как вспомню», — поделилась она. 

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

«Инспектор ДПС» в одной жилетке тормозил водителей на востоке Москвы

Инцидент произошел утром 2 сентября на Окружном проезде

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