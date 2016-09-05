Динозавры шагают по Москве

К Дню города, который будет праздноваться в столице 10 и 11 сентября, в Москве появится бесплатный Wi-Fi, исторические арки и дополнительные поезда в метро.

К Дню города внутри Бульварного кольца заработает 200 точек wi-fi. С помощью бесплатного интернета москвичи смогут оперативно знакомиться с программой мероприятий и передвигаться по центру от одной площадки к другой.

В рамках программы «Городской Wi-Fi», в первую очередь, точки появятся на Никольской улице, Тверском бульваре, Пушкинской площади. Именно там ожидается максимальное скопление людей в праздничные дни.

Но бесплатный интернет останется с москвичами и после Дня города. К тому же, всего количество таких точек будет увеличено до 1,1 тыс уже к началу 2017 года.

Остальные нововведения будут радовать жителей столицы лишь до завершения праздничных мероприятий.

Так, будут установлены пять арок, которые воспроизведут входные группы послевоенной ярмарки 1947 года. Временные композиции появятся на Тверской, Пушкинской, Манежной площадях, а также в Новопушкинском сквере и площади Революции. Арки, высотой 14 метров, власти планируют использовать и на других будущих городских праздниках. Например, уже ближайшей зимой.

На ВДНХ пройдет фестиваль «#Вместе ярче». На площади Промышленности можно будет попробовать выработать энергию собственным танцем на специальной плитке или проехав на велосипеде. А отдохнуть от городской суеты позволит необычная гостиная: огромный торшер будет освещать пространство от энергии сидящих на стульях людей – чем больше гостей, тем ярче свет.

Пятый Международный фестиваль «Яркие люди» в ЦПКиО им. Горького объединит в себе театральное искусство, музыку и акробатику. Спектакль «Легенды Ветра» поразит огромными надувными декорациями и костюмами, которые светятся в темноте.



Ну и как же без важнейшего из всех искусств?

На Тверской улице появятся киноплощадки, на которых двойники киногероев и музыка из любимых картин воспроизведут знакомые всем фильмы «Я шагаю по Москве». «Стиляги», «Иван Васильевич меняет профессию».

Песню «Я шагаю по Москве» можно будет услышать и в метро. В подземке заиграют популярные мелодии и стихи, а пассажиров отвезут в центр 704 дополнительных поезда.

В метро будет легко добраться и до любого из 88 музеев, которые пустят гостей бесплатно 10 и 11 сентября. Например, Дарвиновский музей планирует удивить ожившими динозаврами.