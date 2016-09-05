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Владимир Путин проводит встречу с журналистами в необычном формате

Пресс-конференция президента России по итогам G20 проходит в неформальной обстановке

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Встреча президента России Владимира Путина с журналистами по итогам его участия в саммите G20 проходит в необычном формате — глава государства модерирует ее сам, без участия своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, все журналисты сидят в креслах.

Пресс-конференция Владимира Путина началась вечером в Ханчжоу, когда саммит уже завершился и президент успел провести еще ряд международных контактов. Она проходит в неформальной обстановке. Об этом пишет «РИА Новости».

Кроме того, формат также необычен тем, что журналисты общаются с Путиным сидя, а не стоя. В гостинице «Шангри-ла», где размещается российская делегация, специально для этих целей выделен специальный зал, где представители СМИ заняли кресла за небольшими круглыми столиками.

На встрече с президентом находится более 40 корреспондентов, в том числе представители японских и китайских изданий и телекомпаний.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Владимир Путин проводит встречу с журналистами в необычном формате

Владимир Путин проводит встречу с журналистами в необычном форматеПресс-конференция президента России по итогам G20 проходит в неформальной обстановке

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