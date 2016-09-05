Ростехнадзор проверит информацию о взрывоопасных смартфонах Samsung

Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что компания намерена отозвать флагманскую модель Galaxy Note 7 из-за риска взрыва батареи
Росстандарт проверяет информацию о риске взрыва батарей смартфонов Samsung Galaxy Note 7. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что Samsung отзовет все флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note 7 из-за опасности самовозгорания аккумуляторной батареи.
«В целях проверки данной информации Росстандартом... направлен запрос в ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» о предоставлении необходимых разъяснений и материалов по этой проблеме», — говорится в сообщении ведомства.
По результатам проверки Ростехнадзор обещает принять решение. Отметим, смартфоны Samsung Galaxy Note 7 в России еще не продаются.
В 2013 году житель США подал иск к компании Samsung, требуя отозвать 20 млн проданных смартфонов Galaxy S4 из-за их внезапного перегрева и риска для здоровья покупателей. Официально отзыв тогда не объявлялся.
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