Ростехнадзор проверит информацию о взрывоопасных смартфонах Samsung

Росстандарт проверяет информацию о риске взрыва батарей смартфонов Samsung Galaxy Note 7. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что Samsung отзовет все флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note 7 из-за опасности самовозгорания аккумуляторной батареи.

«В целях проверки данной информации Росстандартом... направлен запрос в ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» о предоставлении необходимых разъяснений и материалов по этой проблеме», — говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки Ростехнадзор обещает принять решение. Отметим, смартфоны Samsung Galaxy Note 7 в России еще не продаются.

В 2013 году житель США подал иск к компании Samsung, требуя отозвать 20 млн проданных смартфонов Galaxy S4 из-за их внезапного перегрева и риска для здоровья покупателей. Официально отзыв тогда не объявлялся.