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Понедельник,
5 сентября
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Владимир Путин ожидает итогов расследования гибели пилота Су-24

Президент России сказал, что этим уже занимаются турецкие власти, и отметил желание Анкары восстановить отношения с Москвой

Москва ожидает итогов расследования гибели пилота Су-24 ВКС РФ и видит искреннее стремление Анкары восстановить отношения, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«В Турции, как вы знаете, арестован пилот, который нанес удар по нашему самолету, арестован и человек, который, находясь на территории Сирии, стрелял по нашим летчикам, которые катапультировались. Сейчас мы слышим, что этот инцидент произошел вообще без всяких санкций турецкого руководства с целью осложнить наши отношения с Турцией, и сделали это те люди, которые позднее пытались совершить государственный переворот», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что не знает, как ситуация обстоит на самом деле, и ждет расследования, которое проводится турецкими властями. Он отметил, что «видит желание, стремление турецкого руководства восстановить российско-турецкие связи».

Глава Российской Федерации также отметил, что люди и в Турции, и в России приветствуют восстановление связей между странами.

Напомним, что ранее о своей причастности к убийству пилота заявил гражданин Турции Альпарслан Челик. Судебное расследование в отношении Челика было недавно возобновлено, и он сейчас находится в тюрьме до июня 2017 года, но по обвинению в других преступлениях. В начале апреля Челика арестовали в Измире по обвинению в незаконном хранении и ношении оружия. 

Отметим, что обвиняемый в ходе следствия утверждал, что лично не стрелял в Пешкова и приказал не стрелять своим подчиненным, однако как командир боевой группы взял ответственность за это. Прокуратура Измира ранее сняла с Челика обвинения в убийстве Пешкова из-за недостатка улик. 

24 ноября 2015 года российский бомбардировщик Су-24, принимавший участие в антитеррористической операции в Сирии, был сбит турецкими ВВС. Экипажу воздушного судна удалось катапультироваться. Командир экипажа Олег Пешков погиб в результате обстрела с земли боевиками. Штурману Су-24 Константину Мурахтину удалось спастись. 

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Владимир Путин ожидает итогов расследования гибели пилота Су-24

Президент России сказал, что этим уже занимаются турецкие власти, и отметил желание Анкары восстановить отношения с Москвой

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