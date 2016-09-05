Владимир Путин ожидает итогов расследования гибели пилота Су-24

Президент России сказал, что этим уже занимаются турецкие власти, и отметил желание Анкары восстановить отношения с Москвой
Москва ожидает итогов расследования гибели пилота Су-24 ВКС РФ и видит искреннее стремление Анкары восстановить отношения, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
«В Турции, как вы знаете, арестован пилот, который нанес удар по нашему самолету, арестован и человек, который, находясь на территории Сирии, стрелял по нашим летчикам, которые катапультировались. Сейчас мы слышим, что этот инцидент произошел вообще без всяких санкций турецкого руководства с целью осложнить наши отношения с Турцией, и сделали это те люди, которые позднее пытались совершить государственный переворот», — сказал российский лидер.
Путин отметил, что не знает, как ситуация обстоит на самом деле, и ждет расследования, которое проводится турецкими властями. Он отметил, что «видит желание, стремление турецкого руководства восстановить российско-турецкие связи».
Глава Российской Федерации также отметил, что люди и в Турции, и в России приветствуют восстановление связей между странами.
Напомним, что ранее о своей причастности к убийству пилота заявил гражданин Турции Альпарслан Челик. Судебное расследование в отношении Челика было недавно возобновлено, и он сейчас находится в тюрьме до июня 2017 года, но по обвинению в других преступлениях. В начале апреля Челика арестовали в Измире по обвинению в незаконном хранении и ношении оружия.
Отметим, что обвиняемый в ходе следствия утверждал, что лично не стрелял в Пешкова и приказал не стрелять своим подчиненным, однако как командир боевой группы взял ответственность за это. Прокуратура Измира ранее сняла с Челика обвинения в убийстве Пешкова из-за недостатка улик.
24 ноября 2015 года российский бомбардировщик Су-24, принимавший участие в антитеррористической операции в Сирии, был сбит турецкими ВВС. Экипажу воздушного судна удалось катапультироваться. Командир экипажа Олег Пешков погиб в результате обстрела с земли боевиками. Штурману Су-24 Константину Мурахтину удалось спастись.
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