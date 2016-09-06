Доизолировались…

По итогам саммита «группы двадцати» в китайском Ханчжоу уже не пристало лишний раз говорить о провале политики изоляции России. Это просто факт, не нуждающийся более в каких-то доказательствах. Как нет смысла возвращаться к теме «региональной державы» с «разорванной в клочья экономикой», особенно на фоне того, как один продуктивный разговор россиян с саудовскими коллегами поднимает мировые цены на нефть на 5%.

С проблемами столкнулись сами «изоляторы» России. Дело не только в подчеркнуто прохладном приеме, который в Китае оказали лидеру США, — в сравнении с тем радушием, с каким здесь встречали Россию. Но именно в Ханчжоу стало все более заметным, что глобальную повестку дня формируют больше не в США и тем более не в Европе. Во всяком случае — однозначно не только и уже не столько там. Кто сегодня вспомнит, например, о том, что еще совсем недавно, каких-то два года назад, нобелевский лауреат Барак Обама называл три глобальные угрозы: терроризм, Россию и лихорадку Эбола?

И ведь это заявлялось абсолютно серьезно, к этим словам прислушивались, их цитировали как откровение. И кто теперь помнит про лихорадку? И кто теперь не знает в мире, что именно «угроза № 2» (Россия) наиболее эффективно и последовательно борется с действительно реальной и всеобщей «угрозой № 1» (терроризм)? И что проблемы — увы, подтвердившиеся в ходе встреч и российского и американского лидеров, и глав их внешнеполитических ведомств в Китае (вот такая изоляция) — заключаются именно в том, что США никак не отделят в Сирии своих «умеренных» боевиков от очевидных.

В еще более неудобное положение попала Европа. Точнее — Евросоюз. Он оказался повязанным внутренними проблемами, половина из которых выдумана им же самим. Попав в ловушку искусственно раздуваемого конфликта с Россией, зациклившись на антироссийских санкциях, на нелепых, но шумных приготовлениях к отражению «российской агрессии», европейцы сами себя вывели из категории тех, кто задает тон в мировых делах. Вместо отторжения мировыми лидерами «изгоя», коим так хотели «назначить» Россию, отчужденными на «двадцатке» выглядели скорее сами представители ЕС.

А самым показательным, даже убийственным примером надуманности их повестки я бы назвал, как ни странно, нынешнюю горячую евродискуссию про… буркини. Только задумайтесь – политики и парламентарии принимают воинственные резолюции про «агрессию в Европе», выражают солидарность с «героической борьбой Украины против российских вооруженных сил, вторгшихся на ее территорию», размещают войска в Прибалтике в ожидании скорого нападения России и т.п. И тут же (и это в самый разгар «агрессии»!), сразу по окончании фотосессий с украинским президентом или «пятиминуток ненависти» в Европарламенте и иных структурах, начинают бурно обсуждать то, что им действительно важно: фасоны купальных костюмов в европейских бассейнах. Достаточно сравнить места, отводимые «войне» и буркини, на страницах европейских газет, чтобы понять: это все, что нужно знать об истинном отношении европейцев к «российской агрессии».

Их главная проблема в том, что они застряли в ХХ веке с их рудиментарными страхами и евроатлантическими институтами, а мир ушел дальше, что и подтвердилось в Ханчжоу.

Другая показательная тема – тема возможного возвращения России в «большую семерку», которую из самых лучших побуждений поднял глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Но то, что раньше казалось большим бонусом, приглашением в «клуб избранных», сегодня уже не выглядит актуальной задачей для России. Честный ответ на вопрос: кто в ком больше нуждается? — полагаю, вызовет затруднения у самих членов «семерки», хотя им и трудно будет признать это вслух. Однополярный институт (G7) явно уступает сегодня позиции многополярному (G20), и это особенно отчетливо было заметно на саммите в Ханчжоу. «Двадцатка» на наших глазах отбирает хлеб у «семерки», которая его, кстати, и не выращивала, как сейчас выясняется.

Сознательно сделанный китайцами акцент на деполитизацию мировой повестки, на приоритет экономических тем был активно поддержан Россией. Мы очень хорошо понимаем друг друга, одинаково оценивая риски, которым подвергается наш национальный суверенитет. Такая повестка дня, напротив, не очень вписывается в видение мира, традиционно продвигаемое Западом. В его картине мира экономика — это привилегия самого Запада, а весь прочий мир оценивается по политическим критериям соответствия или несоответствия тем или иным стандартам и интересам.

Обратил бы внимание на то, что, в частности, на встрече лидеров стран БРИКС «на полях» саммита «двадцатки» особое внимание было уделено сохранению и укреплению института ВТО как универсального инструмента и регулятора мировой торговли. Это прозвучало явно как ответ на реализуемые США планы по созданию собственных, альтернативных мировым, можно сказать «сепаратистских», механизмов торговли в рамках трансатлантического и транстихоокеанского торговых партнерств.

Все более очевидно, что в глобальном интересе действуют сегодня не страны Запада и их объединения, а иные мировые игроки. И потому США и их союзники, если они хотят вернуть себе лидирующие роли в мире, должны весьма серьезно потрудиться над собственными идеями для планеты. Логика «что хорошо для Америки — хорошо для всего мира» никого не убеждает. Это путь к самоизоляции, а не к глобальному лидерству.

А свято место, как известно, пусто не бывает…

Автор — председатель комитета Совета Федерации по международным делам

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