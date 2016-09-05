Владимир Путин рассказал об экономическом сотрудничестве с Японией

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость создания условий для заключения мирного договора с Японией и отметил, что в отношениях двух стран наблюдается высокая степень доверия и сотрудничества.​​​​​​​



— Сейчас мы вернулись за стол переговоров, мы работаем над этим. Более того, на мой взгляд, премьер-министр (Синдзо) Абэ выступил с очень интересными инициативами, когда приезжал в Сочи. Он предложил нам подумать и разработать восемь основных направлений нашего взаимодействия в экономической сфере. Я полагаю, что это чрезвычайно важно для того, чтобы решить не только насущные экономические задачи, перед которыми стоят наши страны, но и для того, чтобы создать условия с целью решения других вопросов, в том числе и политического характера, — сообщил президент журналистам.

При этом, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» о том, где находится «красная линия» в территориальном вопросе между Россией и Японией, Владимир Путин заявил, что не нужно пытаться ввести переговоры в тупик.

— Давайте не будем искать «красных линий», давайте будем идти не в тупики, а будем идти по улицам, которые открывают движение, причем движение в разные стороны, в обе стороны, — заметил российский лидер.

Вместе с тем глава государства пояснил, что в вопросах внешней политики Япония во многом ориентируется на своего партнера — США.

— Не надо искать каких-то проблем в наших отношениях в связи с этими вопросами, о которых вы сказали. У Японии особые отношения с США. Дело не в том, что она член «семерки», а дело в том, что она действует, выверяет свою внешнеполитическую позицию, в значительной степени ориентируясь на мнение своего стратегического, основного, главного партнера — Соединенных Штатов, — отметил Владимир Путин.

По его мнению, этот фактор является причиной ограничения контактов Москвы и Токио в течение предыдущих полутора лет.

— Для нас это было странно, потому что Япония вроде бы заинтересована в развитии диалога, особенно по мирному договору и по решению других вопросов, которые связаны с этим, наша дискуссия по территориальному вопросу. Но по инициативе японской стороны эти контакты были прекращены, — пояснил президент России.



Кроме того, по мнению Владимира Путина, позиция Токио по отношению к украинскому кризису не должна помешать двум странам вести переговоры.

— Может или не может позиция Японии по Украине помешать? Нет, не может, мы не видим здесь ничего, что могло бы помешать нашим взаимоотношениям, — заявил российский президент.

После окончания Второй мировой войны между Россией и Японией не был подписан мирный договор. При этом Токио ставит в качестве условия заключения соглашения свои притязания на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

