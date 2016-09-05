Ввод турецких войск в Сирию не был неожиданностью для Путина

Ввод турецких войск в Сирию не был для него неожиданностью, сказал президент России Владимир Путин.



«Мы понимали, что происходит, куда дело идет. Видно же, и передвижения видны, и устремления, и проблемы видны, которые возникают у той же Турции в связи с событиями в Сирии... Мы это всё прекрасно видим, и, по большому счету, никаких неожиданностей здесь для нас нет», — отметил Путин.

При этом президент России отметил, что РФ не приветствует никаких действий, которые противоречат нормам и принципам международного права.

Напомним, операция «Щит Евфрата» началась 24 августа на севере Сирии. В ней участвуют порядка 200 военнослужащих Вооруженных сил Турции и 150 бойцов спецназа, а также ВВС, принадлежащие коалиции, возглавляемой США. Также турецкие войска и повстанцы из поддерживаемой Анкарой ССА установили контроль над приграничным городом Джераблус в провинции Алеппо.



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