ЕС не собирается отменять визы для граждан Украины до конца года

По информации «Известий», безвизовый режим между Украиной и странами ЕС не будет введен до конца этого года. Более того, не определены даже окончательные сроки рассмотрения этого вопроса. Об этом «Известиям» сообщил источник в комитете Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел.

— Сегодняшнее голосование в комитете (доклады по Грузии и Косово о введении для них безвизового режима с ЕС. — «Известия») — еще не гарантия предоставления данным странам свободного въезда в страны Евросоюза, а только лишь включение «зеленого света». Скорее, это вопрос того, начнутся ли вообще переговоры с Европейским советом на эту тему. Что касается Украины, то пока состоялась лишь презентация. Голосование по докладу планируется провести в конце сентября или в октябре, что означает, что процесс затянется. В целом вопрос предоставления безвизового режима Украине имеет гораздо больше спорных моментов, чем, к примеру, по Грузии или Косово. Еще нет даже точного графика, в какие сроки будет рассмотрен этот вопрос, но он вряд ли будет решен до конца этого года, — сообщил собеседник «Известий».

Между тем комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел 5 сентября проголосовал за начало межведомственных процедур по предоставлению гражданам Грузии и Косово безвизового режима. Однако, как рассказал «Известиям» официальный представитель крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) Давид Стеллини, на повестке депутатов стоит и другой, не менее важный вопрос.

— В настоящий момент рассматривается вопрос о введении механизма, по которому получить безвизовый режим с ЕС может вообще любая страна, — так называемый упрощенный механизм въезда для третьих стран. И одни депутаты говорят, что необходимо «заморозить» процесс с Грузией, Косово, Украиной и Турцией и для начала рассмотреть этот вопрос, а другие настаивают на необходимости завершить процесс с этими странами либо работать параллельно по двум направлениям. Как раз в этом — причина переноса сроков, — рассказал Стеллини.

По его словам, согласно упрощенному механизму, любая страна может подать заявление с просьбой о предоставлении своим гражданам свободного въезда в ЕС. Евросоюз же получит право заключить соглашение на индивидуальных условиях о предоставлении безвизового режима с любой страной мира. Это означает, с одной стороны, более быстрый способ введения свободного въезда. Однако, с другой стороны, в документе также упоминается, что ЕС может приостановить действие безвизового режима в случае «нарушения условий соглашения».

Таким образом, если Брюссель заключит соглашение со странами — кандидатами в ЕС на условиях этого механизма, он, по сути, освобождает себя от выполнения обязательств, имея возможность в любой момент отменить соглашение.

Говоря же о странах — претендентах на членство в ЕС, Стеллини напомнил, что введение безвизового режима не связано с вопросом участия в объединении.

— Чтобы быть страной — кандидатом в ЕС, необходимо выполнять ряд требований. В том числе страна уже должна иметь безвизовый режим и аналогичное европейскому законодательство. А введение свободного въезда не гарантирует того, что страна автоматически начинает процесс интеграции в объединение. Это совсем другая процедура, — подчеркнул он.

Между тем, как рассказали «Известиям» в пресс-службе депутата Европарламента, члена комитета по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Лоренцо Фонтана, Украина пока не выполнила необходимые требования для введения безвизового режима.

— В первую очередь обеспокоенность вызывает то, что на территории Украины продолжаются боевые действия, и непонятно, кто и каким образом будет гарантировать безопасность границ. Со своей стороны Киев должен предпринять ряд мер, в первую очередь это касается приостановки военных действий. Также необходимы и внутренние реформы, в том числе направленные на повышение эффективности борьбы с коррупцией, — сообщил представитель депутата.

Примечательно, что в середине августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина получит безвизовый режим с ЕС в ближайшее время.

— Считаные недели остались до того, когда для Украины откроет безвизовые двери объединенная Европа. Я убежден в том, что в ближайшее время мы получим мощную финансовую подушку для реформы в виде транша Евросоюза, — сказал Порошенко.