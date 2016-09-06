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ЕС не собирается отменять визы для граждан Украины до конца года

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Брюссель рассматривает возможность запуска особого механизма, согласно которому режим свободного въезда в страны ЕС можно будет отменить «в случае нарушения соглашения»

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

По информации «Известий», безвизовый режим между Украиной и странами ЕС не будет введен до конца этого года. Более того, не определены даже окончательные сроки рассмотрения этого вопроса. Об этом «Известиям» сообщил источник в комитете Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел.

— Сегодняшнее голосование в комитете (доклады по Грузии и Косово о введении для них безвизового режима с ЕС. — «Известия») — еще не гарантия предоставления данным странам свободного въезда в страны Евросоюза, а только лишь включение «зеленого света». Скорее, это вопрос того, начнутся ли вообще переговоры с Европейским советом на эту тему. Что касается Украины, то пока состоялась лишь презентация. Голосование по докладу планируется провести в конце сентября или в октябре, что означает, что процесс затянется. В целом вопрос предоставления безвизового режима Украине имеет гораздо больше спорных моментов, чем, к примеру, по Грузии или Косово. Еще нет даже точного графика, в какие сроки будет рассмотрен этот вопрос, но он вряд ли будет решен до конца этого года, — сообщил собеседник «Известий».

Между тем комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел 5 сентября проголосовал за начало межведомственных процедур по предоставлению гражданам Грузии и Косово безвизового режима. Однако, как рассказал «Известиям» официальный представитель крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) Давид Стеллини, на повестке депутатов стоит и другой, не менее важный вопрос.

— В настоящий момент рассматривается вопрос о введении механизма, по которому получить безвизовый режим с ЕС может вообще любая страна, — так называемый упрощенный механизм въезда для третьих стран. И одни депутаты говорят, что необходимо «заморозить» процесс с Грузией, Косово, Украиной и Турцией и для начала рассмотреть этот вопрос, а другие настаивают на необходимости завершить процесс с этими странами либо работать параллельно по двум направлениям. Как раз в этом — причина переноса сроков, — рассказал Стеллини.

По его словам, согласно упрощенному механизму, любая страна может подать заявление с просьбой о предоставлении своим гражданам свободного въезда в ЕС. Евросоюз же получит  право заключить соглашение на индивидуальных условиях о предоставлении безвизового режима с любой страной мира. Это означает, с одной стороны, более быстрый способ введения свободного въезда. Однако, с другой стороны, в документе также упоминается, что ЕС может приостановить действие безвизового режима в случае «нарушения условий соглашения».

Таким образом, если Брюссель заключит соглашение со странами — кандидатами в ЕС на условиях этого механизма, он, по сути, освобождает себя от выполнения обязательств, имея возможность в любой момент отменить соглашение.

Говоря же о странах — претендентах на членство в ЕС, Стеллини напомнил, что введение безвизового режима не связано с вопросом участия в объединении.

— Чтобы быть страной — кандидатом в ЕС, необходимо выполнять ряд требований. В том числе страна уже должна иметь безвизовый режим и аналогичное европейскому законодательство. А введение свободного въезда не гарантирует того, что страна автоматически начинает процесс интеграции в объединение. Это совсем другая процедура, — подчеркнул он.

Между тем, как рассказали «Известиям» в пресс-службе депутата Европарламента, члена комитета по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Лоренцо Фонтана, Украина пока не выполнила необходимые требования для введения безвизового режима.

— В первую очередь обеспокоенность вызывает то, что на территории Украины продолжаются боевые действия, и непонятно, кто и каким образом будет гарантировать безопасность границ. Со своей стороны Киев должен предпринять ряд мер, в первую очередь это касается приостановки военных действий. Также необходимы и внутренние реформы, в том числе направленные на повышение эффективности борьбы с коррупцией, — сообщил представитель депутата.

Примечательно, что в середине августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина получит безвизовый режим с ЕС в ближайшее время.

—  Считаные недели остались до того, когда для Украины откроет безвизовые двери объединенная Европа. Я убежден в том, что в ближайшее время мы получим мощную финансовую подушку для реформы в виде транша Евросоюза, — сказал Порошенко.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

ЕС не собирается отменять визы для граждан Украины до конца года

ЕС не собирается отменять визы для граждан Украины до конца годаБрюссель рассматривает возможность запуска особого механизма, согласно которому режим свободного въезда в страны ЕС можно будет отменить «в случае нарушения соглашения»

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