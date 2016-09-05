Президент Путин назвал G20 в Китае саммитом с душой

Встреча президента России Владимира Путина с журналистами по итогам его участия в саммите G20 проходила в необычном формате — глава государства модерировал ее сам, без участия своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, а все журналисты сидели в креслах и не вставали, когда задавали вопросы. Путин ответил на вопросы о переговорах с президентом США Бараком Обамой, а также об обсуждении с премьером Японии во Владивостоке вопроса Южных Курил, «нормандском формате», ценах на нефть и других актуальных темах.

Дружеская встреча с журналистами

Пресс-конференция Владимира Путина началась вечером в Ханчжоу, когда саммит уже завершился и президент успел провести еще ряд международных контактов. Она прошла в неформальной обстановке.

Кроме того, формат также необычен тем, что журналисты общались с Путиным сидя, а не стоя. В гостинице «Шангри-ла», где размещается российская делегация, специально для этих целей выделен специальный зал, в котором представители СМИ заняли кресла за небольшими круглыми столиками.

На встрече с президентом присутствовало более 40 корреспондентов, в том числе представители японских и китайских изданий и телекомпаний.

Проведение саммита G20

В ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина по итогам его участия на саммите G20 в Китае глава российского государства заявил, что работа во время G20 была серьезной и содержательной и отражала интересы всех стран «двадцатки», включая Россию.

«В этом году по предложению китайской стороны мы сосредоточились на ключевых вопросах сегодняшнего дня», — уточнил он.

По мнению Путина, Китаю удалось организовать и провести саммит «двадцатки» эффективно, красиво и «с душой».

«Китай проделал колоссальную работу по подготовке к «двадцатке», — считает он. — И очень хорошо ее провел — организованно и с душой, я бы сказал».

Экономические инновации

По словам президента России, старые инструменты в экономике эффекта не дают, поэтому лидеры «двадцатки» обсуждали инновационное развитие.

«Ясно, что вчерашние инструменты, в общем, они, надеюсь, не заржавели окончательно, но тем не менее эффекта не дают, имею в виду инвестиции, которые сдержаны, имею в виду торговлю, которая не растет, и некоторые другие компоненты», — сказал он.

По словам Путина, китайские партнеры обратили внимание на те источники роста, которые считаются наиболее перспективными в долгосрочном ключе.

«Какие это [источники]? Это прежде всего инновации — инновационное развитие, и вот на этом они внимание сосредоточили», — резюмировал глава государства.

Цена на нефть

Президент России в ходе пресс-конференции сообщил, что цена на нефть сейчас несправедлива и могла бы быть и повыше.

«Что касается теперь цены, какая должна быть цена. Я дам совершенно конкретный ответ: цена должна быть справедливой. Сейчас нет, можно было бы чуть повыше», — подчеркнул он. Путин пояснил, что бюджет верстали из расчета в $40 за баррель.

«Нас это устраивает. Сегодняшняя цена нас, в принципе, устраивает», — добавил он.

О переговорах с Обамой

Президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама во время встречи на полях саммита G20 в Китае детально обсудили все вопросы и добрались до понимания позиций друг друга в вопросе сирийского урегулирования.

«Мы погрузились в детали и добрались до понимания позиций друг друга. Некоторые технические детали нужно проработать. Если Лаврову и Керри удастся это сделать, нам удастся продвинуться в вопросе урегулирования [в Сирии]», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что Россия и США сделали еще один шаг вперед в налаживании сотрудничества по Сирии. Он надеется на достижение договоренности в ближайшие несколько дней, однако о параметрах говорить пока рано, подчеркнул Путин.

Лидер РФ надеется, что полноформатная нормализация отношений с США произойдет. «Надеюсь, что когда-нибудь это произойдет [обсуждение вопросов санкций], и нормализация, полноформатная нормализация отношений, в том числе и с Соединенными Штатами, которые, безусловно, для нас являются очень важным партнером, она произойдет», — заявил он.

При этом президент России отметил, что торговый оборот с США у РФ минимальный.

«Он был всего-то $28 млрд, а сейчас снизился до 20 вообще. Честно сказать, большой ценности чисто торгово-экономических связей со Штатами для нас не представляет. Что касается ограничений в сфере технологий, то они всегда и были. Списки сократили, формально их убрали, но даже в самые лучшие времена, начала и середины 1990-х, когда ничего не предвещало ухудшений, даже тогда действовали ограничения. Их просто чуть увеличили», — сообщил Путин.

Отношения с Турцией

Россия ожидает итогов расследования гибели пилота Су-24 ВКС РФ и видит искреннее стремление Анкары восстановить отношения.

«В Турции, как вы знаете, арестован пилот, который нанес удар по нашему самолету, арестован и человек, который, находясь на территории Сирии, стрелял по нашим летчикам, которые катапультировались. Сейчас мы слышим, что этот инцидент произошел вообще без всяких санкций турецкого руководства с целью осложнить наши отношения с Турцией и сделали это те люди, которые позднее пытались совершить государственный переворот», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что не знает, как ситуация обстоит на самом деле, и ждет расследования, которое проводится турецкими властями. Он отметил, что «видит желание, стремление турецкого руководства восстановить российско-турецкие связи».

Глава Российской Федерации также отметил, что люди и в Турции, и в России приветствуют восстановление связей между странами.

Сирийский вопрос

Ввод турецких войск в Сирию не был для РФ неожиданностью.

«Мы понимали, что происходит, куда дело идет. Видно же, и передвижения видны, и устремления, и проблемы видны, которые возникают у той же Турции в связи с событиями в Сирии... Мы это всё прекрасно видим, и, по большому счету, никаких неожиданностей здесь для нас нет», — отметил Путин.

При этом президент России отметил, что РФ не приветствует никаких действий, которые противоречат нормам и принципам международного права.

Ситуация в Донбассе

В ходе пресс-конференции по итогам участия в саммите G20 президент России Владимир Путин заявил, что другого варианта решения проблемы Донбасса, кроме как «нормандский формат», нет, Москва будет его поддерживать.

«Что касается «нормандского формата», ну, хорошо это или плохо, но другого варианта хотя бы предпринять попытки в урегулировании нет. И поэтому Россия, конечно, этот формат будет поддерживать», — заявил Путин.

По словам лидера российского государства, встреча лидеров России, ФРГ и Франции не состоялась из-за внутриполитической ситуации в Германии, немецкий канцлер Ангела Меркель была занята.

«Действительно, мы собирались встретиться втроем по их инициативе, а потом по их же инициативе встретились в двустороннем формате. Связано это было с тем, что госпожа федеральный канцлер должна была в это время заниматься вопросами внутриполитического характера. Как вы знаете, там выборы в одной из земель проходили, и она в этот момент просто была занята. Поэтому мы сначала начали с президентом Франции, когда закончили, госпожа федеральный канцлер подошла. Да, говорили в основном про украинский кризис», — пояснил Путин.

Японский вопрос

Президент России подчеркнул необходимость создания условий для заключения мирного договора с Японией и отметил, что в отношениях двух стран наблюдается высокая степень доверия и сотрудничества.

«Сейчас мы вернулись за стол переговоров, мы работаем над этим. Более того, на мой взгляд, премьер-министр [Синдзо] Абэ выступил с очень интересными инициативами, когда приезжал в Сочи. Он предложил нам подумать и разработать восемь основных направлений нашего взаимодействия в экономической сфере. Я полагаю, что это чрезвычайно важно для того, чтобы решить не только насущные экономические задачи, перед которыми стоят наши страны, но и для того, чтобы создать условия с целью решения других вопросов, в том числе и политического характера», — сообщил он.

При этом, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» о том, где находится «красная линия» в территориальном вопросе между Россией и Японией, Владимир Путин заявил, что не нужно пытаться ввести переговоры в тупик.

«Давайте не будем искать «красных линий», давайте будем идти не в тупики, а будем идти по улицам, которые открывают движение, причем движение в разные стороны, в обе стороны», — заметил российский лидер.

Вместе с тем глава государства пояснил, что в вопросах внешней политики Япония во многом ориентируется на своего партнера — США.

«Не надо искать каких-то проблем в наших отношениях в связи с этими вопросами, о которых вы сказали. У Японии особые отношения с США. Дело не в том, что она — член «семерки», а дело в том, что она действует, выверяет свою внешнеполитическую позицию, в значительной степени ориентируясь на мнение своего стратегического, основного, главного партнера — Соединенных Штатов», — подчеркнул Владимир Путин.

По его мнению, этот фактор является причиной ограничения контактов Москвы и Токио в течение предыдущих полутора лет.

— Для нас это было странно, потому что Япония вроде бы заинтересована в развитии диалога, особенно по мирному договору и по решению других вопросов, которые связаны с этим, наша дискуссия по территориальному вопросу. Но по инициативе японской стороны эти контакты были прекращены, — пояснил президент России.

Кроме того, по мнению российского лидера, позиция Токио по отношению к украинскому кризису не должна помешать двум странам вести переговоры.

«Может или не может позиция Японии по Украине помешать? Нет, не может, мы не видим здесь ничего, что могло бы помешать нашим взаимоотношениям», — резюмировал Путин.