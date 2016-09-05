Путин: цена на нефть несправедлива, но нас устраивает

В ходе пресс-конференции по итогам участия в саммите G20 президент России Владимир Путин заявил, что цену барреля он считает несправедливой, но приемлемой.



«Надо чуть повыше, — сказал Владимир Путин. — Бюджет, как вы знаете, мы закладывали из расчета $40 за баррель. Сегодняшняя цена нас в принципе устраивает».



Тема справедливости в нефтяной сфере затронула и Иран. «Считаю справедливым, если Иран нарастит добычу нефти до досанкционного уровня», — добавил президент РФ.



Вопросы объемов нефтедобычи в Иране всплывают на повестке дня регулярно, разделяя игроков рынка на тех, кто считает Иран существенным игроком на нефтяном рынке, и тех, кто думает иначе. После провала переговоров в Дохе 17 апреля 2016 года нефтедобывающие страны решили, что рынок нефти должен перейти на саморегулирование, о чем «Известия» писали в мае.

