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Путин: цена на нефть несправедлива, но нас устраивает

Российский лидер дал оценку стоимости нефти и объемам добычи черного золота в Иране

В ходе пресс-конференции по итогам участия в саммите G20 президент России Владимир Путин заявил, что цену барреля он считает несправедливой, но приемлемой.

«Надо чуть повыше, — сказал Владимир Путин. — Бюджет, как вы знаете, мы закладывали из расчета $40 за баррель. Сегодняшняя цена нас в принципе устраивает».

Тема справедливости в нефтяной сфере затронула и Иран. «Считаю справедливым, если Иран нарастит добычу нефти до досанкционного уровня», — добавил президент РФ.

Вопросы объемов нефтедобычи в Иране всплывают на повестке дня регулярно, разделяя игроков рынка на тех, кто считает Иран существенным игроком на нефтяном рынке, и тех, кто думает иначе. После провала переговоров в Дохе 17 апреля 2016 года нефтедобывающие страны решили, что рынок нефти должен перейти на саморегулирование, о чем «Известия» писали в мае.

Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Путин: цена на нефть несправедлива, но нас устраивает

Российский лидер дал оценку стоимости нефти и объемам добычи черного золота в Иране

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