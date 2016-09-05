Путин совершит частный визит в Самарканд 6 сентября

Президент РФ намерен почтить память умершего президента Узбекистана Ислама Каримова
Президент РФ Владимир Путин во вторник, 6 сентября, совершит частную поездку в Самарканд для того, чтобы отдать дань памяти президенту Узбекистана Исламу Каримову.
«Я завтра обязательно заеду, чтобы поклониться его памяти [Ислама Каримова]», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита «двадцатки», проходящей в КНР.
Президент России отметил, что Ислам Каримов много сделал для Узбекистана как независимого государства, сохранил стабильность в стране.
Путин рассказал, что узбекский лидер всегда по-доброму относился к нему.
«За все годы нашего знакомства и совместной работы, особенно за последние несколько лет, должен вам сказать, что Ислам Абдуганиевич такую человеческую сторону свою мог приоткрыть. Он очень по-доброму [относился], у нас были очень добрые отношения», — подчеркнул российский лидер.
«Я считаю, что для Узбекистана это большая потеря, конечно, и это беда, когда человек из жизни уходит», — подытожил Путин.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что поездка Путина в Самарканд, где был похоронен Каримов, будет частной.
Напомним, Ислам Каримов, скончавшийся на 78-м году жизни, погребен на кладбище Шахи-Зинда недалеко от могил родителей. В Узбекистане был объявлен трехдневный траур.
Ислам Каримов занимал пост президента Узбекистана с 1991 года. До этого, с 1989 по 1991 год, он возглавлял Узбекскую ССР, входившую в состав СССР.
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