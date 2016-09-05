Путин совершит частный визит в Самарканд 6 сентября

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 6 сентября, совершит частную поездку в Самарканд для того, чтобы отдать дань памяти президенту Узбекистана Исламу Каримову.



«Я завтра обязательно заеду, чтобы поклониться его памяти [Ислама Каримова]», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита «двадцатки», проходящей в КНР.



Президент России отметил, что Ислам Каримов много сделал для Узбекистана как независимого государства, сохранил стабильность в стране.

Путин рассказал, что узбекский лидер всегда по-доброму относился к нему.

«За все годы нашего знакомства и совместной работы, особенно за последние несколько лет, должен вам сказать, что Ислам Абдуганиевич такую человеческую сторону свою мог приоткрыть. Он очень по-доброму [относился], у нас были очень добрые отношения», — подчеркнул российский лидер.



«Я считаю, что для Узбекистана это большая потеря, конечно, и это беда, когда человек из жизни уходит», — подытожил Путин.



Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что поездка Путина в Самарканд, где был похоронен Каримов, будет частной.



Напомним, Ислам Каримов, скончавшийся на 78-м году жизни, погребен на кладбище Шахи-Зинда недалеко от могил родителей. В Узбекистане был объявлен трехдневный траур.



Ислам Каримов занимал пост президента Узбекистана с 1991 года. До этого, с 1989 по 1991 год, он возглавлял Узбекскую ССР, входившую в состав СССР.

