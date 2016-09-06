Развивать восточный вектор

Аналитик Александр Пасечник — о планах России по развитию кооперации со странами АТР
Фото из личного архива
Центральным деловым событием начала осени стал II Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке. Отдельное место на мероприятии было уделено энергетической повестке.
Статус этого молодого делового форума, пожалуй, был выше, чем у «собрата» — Красноярского «ежегодника», имеющего уже весьма длинную историю. Особой значимости ВЭФ, безусловно, добавило присутствие российского президента.
Поэтому и уровень деловой активности на мероприятии в принципе был сопоставим с его «северо-западным побратимом» — ПМЭФ и «южным» — Международным инвестфорумом в Сочи, на которых часто заключаются крупные сделки, ядро которых образует энергетическая отрасль.
И хотя по-настоящему прорывных энергетических соглашений подписано не было, тем не менее на форуме были намечены глубокие контуры для таковых.
Начать здесь стоит с заявления Владимира Путина в поддержку инициативы о создании энергетического суперкольца Россия — Япония — Корея — Китай (РЯКК) и его предложения сформировать межправительственную рабочую группу по проекту. «При этом Россия готова предоставить нашим партнерам конкурентную в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) цену на электроэнергию и зафиксировать ее на долгосрочный период», — подчеркнул президент РФ.
Учитывая прогнозный растущий спрос на энергоносители в АТР, реализация РЯКК позволит существенно повысить комплексную энергобезопасность как стран-партнеров по проекту, так и территории российского Дальнего Востока.
В рамках ВЭФ Владимир Путин провел встречу с иностранными инвесторами, на которой заявил о глобальной стратегической значимости Дальнего Востока и его ресурсном потенциале. Также президент РФ пообещал льготы по налоговому режиму для инвесторов в регион.
В ходе двухдневной программы ВЭФ был достигнут переговорный консенсус с зарубежными участниками по ряду перспективных контактов и заключен пул всевозможных отраслевых сделок, в особенности в сфере ТЭКа. Здесь отличились «Газпром» и «Роснефть».
В частности, руководители «Газпрома» и KOGAS обсудили поставки российского СПГ с проекта «Сахалин-2» и перспективы увеличения экспорта газа в Корею после ввода в эксплуатацию третьей технологической линии СПГ-завода.
С гендиректором немецкого химического холдинга Linde AG Вольфгангом Бюхеле глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудил строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Отметим, что к настоящему времени на строительной площадке уже проведены инженерные изыскания для объектов первого пускового комплекса ГПЗ.
В свою очередь, НК «Роснефть» подписала с Китайской нефтехимической корпорацией (входит в группу Sinopec) юридически обязывающее соглашение о подготовке совместного предварительного технико-экономического обоснования проекта по строительству и эксплуатации газоперерабатывающего и нефтегазохимического комплекса в Восточной Сибири.
Вышеперечисленные проекты имеют высокую стратегическую значимость и защищены будущим спросом на углеводородное сырье и его производные. Благоприятные перспективы подкреплены экспертным консенсус-прогнозом по спросу на энергоносители в АТР до 2035 года, который предполагает в этом горизонте полуторакратный рост потребления нефти и троекратный — газа. Эти ожидания, кстати, актуализировал на ВЭФ министр энергетики РФ Александр Новак. Соответственно нашей стране с ее высоким ресурсным потенциалом предстоит удовлетворять растущие аппетиты партнеров из АТР.
Сейчас же ставка на форуме была сделана на упрочение фундаментальных основ мультиотраслевой кооперации, придание дополнительного импульса комплексному партнерству России с ведущими странами АТР, включая Японию и Южную Корею. Причем акценты здесь сделаны на топливно-энергетический комплекс и развитие сопутствующей инфраструктуры.
Тем не менее, хотя восточный энергетический вектор заявлен Россией довольно давно, бурного развития на этом направлении до сих пор не происходило: Китай показывает относительно сдержанную динамику в графике закупок российской нефти; а по первым поставкам газа — вопросов еще больше. Вероятно, «Газпрому» даже придется сдвинуть сроки запуска «Силы Сибири» на один-два года с заявленного изначально 2019 года. Благо пункт контракта позволяет российскому холдингу это сделать без каких-либо штрафных потерь.
Сегодня для России важно «разбавить» стратегическую монополию Поднебесной в совместных нефтегазовых проектах на восточном направлении. И как показали итоги ВЭФ, российская сторона логично усиливает ставку на расширение пула партнеров из АТР и углубление энергокооперации с ними, сохраняя надежду на восстановление ценовой конъюнктуры на углеводородное сырье, в особенности на газ.
И долгожданная благоприятная для РФ фаза роста котировок барреля (от которых зависит и ценообразование на газ), учитывая цикличность мировой экономики, надо полагать, уже не за горами.
Автор — руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности
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