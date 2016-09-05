В Дагестане задержаны два высокопоставленных офицера полиции

В Дагестане сотрудники ФСБ задержали двух высокопоставленных офицеров полиции — заместителя начальника управления уголовного розыска МВД республики Гимбата Лахиялова и начальника отдела уголовного розыска города Хасавюрт Расула Садуева. Задержанные могут быть причастны к вымогательствам и грабежам, совершенным бандой экс-начальника полиции Кизилюрта Асхабали Заирбекова. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах республики.

В служебных кабинетах задержанных офицеров полиции проводят обыски, изъяты улики и важные документы, сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на источник. Однако официального подтверждения информации о задержании Лахиялова и Садуева в пресс-службе МВД Дагестана пока нет.

По словам источника, задержанные находятся сейчас в здании ФСБ Дагестана в Махачкале. По предварительной информации, их задержали в рамках уголовного дела бывшего начальника полиции Кизилюрта Асхабали Заирбекова и его подчиненных, которых в Ростове-на-Дону судят за создание преступной группировки.



По версии следствия, Заирбеков и его подельники в 2012 году с оружием в руках останавливали и грабили бизнесменов, которые на машинах перевозили крупные суммы денег.

