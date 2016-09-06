Минэкономразвития упростит покупку дворянских усадеб

Минэкономразвития разрабатывает изменения в правила приватизации, которые закрепят за Росимуществом обязанность раскрывать информацию о статусе приватизируемого объекта как объекта культурного наследия, в том числе находящегося в неудовлетворительном и аварийном состоянии. Сейчас таких памятников примерно половина, особенно в регионах, где, по словам экспертов, разрушается по одному объекту в день. По их мнению, внесение изменений позволит существенно облегчить предварительную оценку объектов инвесторами и поможет им сделать первый шаг по покупке в первую очередь заброшенных дворянских усадеб. Пока спрос на них незначительный, говорят риелторы.

Как пояснили «Известиям» в Минэкономразвития, суть вносимых изменений — в дополнительном информировании потенциальных покупателей, что объект относится к категории культурного наследия, в том числе может находиться в неудовлетворительном состоянии. Теперь при подготовке прогнозного плана будет предусмотрена необходимость представления Росимуществом соответствующих документов: выписки из реестра федерального имущества, выписки из реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России, копии охранных обязательств.



Сегодня объекты культурного наследия включаются в общий приватизационный список безо всяких указаний на свой особый статус. Таким образом, бывают случаи, когда покупатель сталкивается с наложенными на приобретенный объект обременениями (обязательство капитального ремонта, реставрации) на финальном этапе покупки, при этом права держателей таких объектов формулируются нечетко. Интерес к старинным усадьбам есть, но из-за бюрократических сложностей инвесторы предпочитают не покупку, а долгосрочную аренду, говорит председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Галина Маланичева.

— Этот проект постановления Минэкономразвития очень важен, он просто необходим, поскольку приватизация объектов культурного наследия сейчас идет не очень активно. Когда потенциальный собственник знает все данные по такому объекту, о его внесении в специальный реестр, о существующих обременениях, инвестору проще будет принять решение. Я пока не могу сказать, что приватизация идет полным ходом, популярна прежде всего долгосрочная аренда, — пояснила глава ВООПИиК.

По ее словам, если государство возьмет на себя большую часть бюрократических процедур, которые сейчас при такого рода передачах имущества растягиваются на годы, то это повысит популярность приватизации объектов культурного наследия.

— Государство должно обеспечить условия, чтобы приватизация происходила прозрачно и понятно для инвестора, защитить его права. Юридически этот процесс сейчас очень и очень затруднен, много необъяснимой волокиты. Я думаю, предлагаемое Минэкономразвития изменение поможет инвесторам сделать первый шаг, — уверена Галина Маланичева.

Особенно много заброшенных усадеб в Подмосковье. Власти субъекта с 2013 года активно пытаются возродить такие объекты. Для этого была введена льготная арендная плата — 1 рубль за 1 кв. м в год после окончания реставрационных работ, срок которых не должен превышать семь лет. Стоимость реставрации усадьбы в среднем составляет сегодня 100–400 млн рублей.



Подмосковное минкультуры формирует «список SOS» усадеб, находящихся под угрозой разрушения. Сейчас в него входят в том числе усадьба Пущино-на-Наре, Васино и Демьяново. История первой особенно печальна. Усадьба, от которой сейчас остались практически только стены и колонны, когда-то принадлежала князьям Вяземским, ведущим свой род от внука Владимира Мономаха. В лучшие годы в усадьбе были парадный фонтан, флигели, лепнина и парк. В советское время в здании размещались общежитие совхоза «Большевик», профилакторий местной фабрики и детский дом. В наши дни здание пришло в полный упадок и ищет сегодня частного инвестора.

Спрос на такие объекты сегодня невысок, констатирует директор департамента загородной недвижимости PENNY LANE REALTY Сергей Колосницын.

— Спроса как такового нет. Мало того что ценители такого эксклюзива сами по себе редкость, так еще в случае покупки на владельца ложатся необходимость реставрации и связанные с этим бюрократические трудозатраты, поэтому покупатель должен быть обладателем существенного капитала и возможностей. Ресурс требуется колоссальный, а вот практическую пользу получить от такого актива непросто, — объяснил он.

По мнению Сергея Колосницына, для покупки такой усадьбы требуется «редкое сочетание любви к постройкам такого формата с желанием потратить целое состояние на заброшенный дом». На привлечении инвесторов сказывается и кризис, напомнил он.

Предлагаемые поправки в регламент не предполагают корректировки списка приватизируемых объектов, просто вносят в него технические изменения, говорят в Минкультуры.

— В целом под приватизацию подпадают объекты культурного наследия, составляющие казну РФ (т.е. не обремененные вещным правом). Как правило, это объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам представителя Минкультуры, приватизации не подлежат особо ценные объекты и объекты, включенные в список ЮНЕСКО. Кроме того, там считают нецелесообразным приватизировать и объекты культурного наследия, относящиеся к религиозному имуществу, а также объекты, используемые учреждениями культуры.

Впрочем, по мнению юристов, поправки практически не упростят приватизацию культурных объектов, но могут немного увеличить количество инвесторов, привлекаемых в такие проекты.

— Предлагаемые поправки направлены на защиту прав инвесторов, поскольку они еще на начальном этапе смогут получить больше информации об объекте приватизации, изучить официальные документы относительно него и убедиться, что юридических проблем с ним в будущем не должно возникнуть, — считает юрист бюро «Деловой фарватер» Павел Ивченков.

