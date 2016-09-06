Время ушло

Госстат Украины заявляет данные о росте ВВП страны на 1,3% по итогам II квартала 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. По отношению к I кварталу ВВП Украины в апреле–июне увеличился на 0,6%. В Киеве эти цифры уже дали основания говорить не только о формальном выходе из рецессии, но и об ускорении восстановления экономики. Более того, зазвучали уверения, что Украине вовсе не нужен следующий транш МВФ — страна обойдется своими силами.

Радость, которую демонстрируют чиновники и проправительственные эксперты, понятна, ведь похвалиться чем-то еще сложно. Однако она явно преждевременна. Рост ВВП на 1,3% после падения на 17% в течение двух лет — это даже меньше, чем прогнозировали на этот год Национальный банк и Минэкономразвития. Причем даже не факт, что речь в данном случае идет об устойчивой тенденции — уж слишком невелики достижения.

По данным Всемирного банка, по итогам 2015 года ВВП Украины составил всего $90,6 млрд, тогда как в 2013 году он был $183 млрд. К примеру, в России по итогам 2015 года ВВП был $1,326 трлн, в Польше — $475 млрд. В таких условиях рост на 1,3% вряд ли может кого-то удовлетворить. Согласно самым радужным прогнозам, Украину в ближайшие годы ждет очень медленный рост экономики — максимум несколько процентов в год. А с такими темпами даже уровня 2013 года страна не достигнет и через десятилетие.

Но хуже всего даже не то, что Украина безнадежно отстала от соседей и самой себя трехлетней давности. Полностью отсутствуют условия, которые хотя бы теоретически могли ускорить рост ее экономики.

В предыдущие годы страна развивалась за счет роста цен на сырье и за счет притока зарубежных инвестиций. После майдана и последовавших за ним событий у Украины не осталось никаких скрытых ресурсов. Низкие мировые цены сырьевых товаров и разрыв экономических связей с Россией серьезно обвалили доход от экспорта, что не позволяет сейчас не только вкладывать в развитие, но и элементарно выживать.

По данным статистики, степень износа основных фондов по всей экономике сейчас составляет около 80%, что грозит техногенными катастрофами во многих отраслях. Бюджет же, обремененный социальными и иными обязательствами, не может обеспечить даже минимально необходимый уровень инвестиций. Не может его обеспечить и бизнес, терпящий убытки третий год подряд. Все это говорит о том, что достигнутая стабильность очень хрупкая.

Для перелома негативной тенденции стране нужны новые, серьезные драйверы роста, главным образом — внешние. Однако искать их уже поздно. И дело даже не в ужасном инвестиционном климате или бесконечном политическом бардаке. Напряженная ситуация на мировых рынках не располагает сейчас к рискованным инвестициям даже в куда более стабильные экономики.

Все очевиднее, что мир подходит к новому витку экономического кризиса. Неясные последствия Brexit и проблемы еврозоны, плачевное состояние европейских банков, замедление темпов роста экономики Китая — все это серьезно настораживает экспертов. Не исключено, что от нового витка кризиса мир отделяет только отсутствие формального повода, которым может стать повышение ставки ФРС или любое политическое событие.

Украина упустила драгоценное время. Все предыдущие годы нужно было проводить активные структурные и институциональные реформы, но вместо этого украинские политики были заняты внутри- и внешнеполитическими баталиями.

Автор — глава Нацбанка Украины в 2010–2012 годах

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