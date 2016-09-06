Цены на металлургический уголь превысили трехлетние максимумы

По данным Bloomberg, котировки на твердый коксующийся уголь премиальных марок на базе FOB Австралия по состоянию на 5 сентября поднялись до отметки выше $152 за тонну, тем самым превысив трехлетние максимумы осени 2013 года. По мнению аналитиков, цены не удержатся на этом уровне и, скорее всего, к концу года окажутся в диапазоне $130–135 за тонну.

Мировые цены на коксующийся уголь, используемый в металлургии, падали с 2011 года, когда они достигали рекордных $300 за тонну. За последние пять лет последний раз цена поднималась до отметки в $151,1 за тонну в сентябре 2013 года, после чего наметилось длительное падение — до менее $75 за тонну в конце 2015 года. Ранее цены на коксующийся уголь премиальных марок достигали $154 за тонну только в ноябре 2012 года.

Среди основных причин снижения цен на уголь эксперты называли кризис перепроизводства, большое количество новых проектов и снижение темпов роста выплавки стали в Китае, а также большие складские запасы сырья. При этом в 2014 году впервые с начала XXI века мировое потребление угля перестало расти.

По мнению директора группы корпоративных рейтингов аналитического агентства АКРА Максима Худалова, сейчас рост цен на коксующийся уголь обусловлен закрытием китайских шахт, а также наводнением в этой стране. Кроме того, во втором полугодии восстановился китайский экспорт стали, который пытались сдерживать в первом полугодии. Также на цены влияют начавшийся сезон дождей в Австралии и увеличение поставок дорогого американского угля, где производство стали оживилось в связи с высокими ценами в результате протекционистских мер против китайской, российской и украинской стали, считает Худалов.

По словам эксперт-аналитика «Финама» Алексея Калачева, очевидно, что цены на коксующийся уголь связаны прежде всего с ситуацией в черной металлургии. Начиная с февраля цены на рынке металлопроката начали восстанавливаться, потянув за собой спрос на руду, а затем и на уголь. На ситуации сказывались также сокращение поставок угля из Индонезии и возобновление роста потребления угля в Китае. Это объективные процессы восстановления рынков, отметил аналитик.

— Основным фактором роста цены стал дефицит угля в КНР. Из-за сильных дождей на востоке и юге Китая усложнилась доставка внутри страны, поэтому потребители активизировали закупки импортного. Рекордно низкие запасы угля в китайских портах и на складах также способствуют повышению покупательского спроса, — сообщил «Известиям» представитель «Северстали».



— Резкий взлет цен в августе, когда рост составил около 50%, был вызван совпадением этих факторов с чрезвычайной ситуацией: после сильных дождей в угледобывающей провинции Шаньси были закрыты на ремонт несколько производителей, что вызвало в стране большой дефицит. Вероятнее всего, нынешние цены продержатся недолго и после некоторого снижения наступит стабилизация, — отметил Калачев.



Как следует из презентации Департамента промышленности, инноваций и науки Австралии, с начала года пять крупнейших угольных компаний провинции Шаньси — основного угледобывающего региона КНР — вывели из эксплуатации более 100 шахт с объемом добычи 100 млн т металлургического угля. Кроме того, в соответствии с решением правительства КНР в провинции Шаньси, которую называют китайским Кузбассом, было введено ограничение рабочих дней на угольных предприятиях с 336 до 276.

— Ощущение, что на уровне $150 за тонну цены не удержатся и к концу года окажутся на уровнях $130–135 за тонну. В среднем за год цена окажется на уровне $100–110 за тонну. В РФ, вероятно, цена поднимется до 6,5–7 тыс. рублей за тонну без НДС, особенно на фоне снижения предложения жирных марок после трагедии на шахте «Северная», — считает Максим Худалов.

Ранее генеральный директор «Мечела» Олег Коржов по итогам первого полугодия 2016 года отмечал: «Главным драйвером рынка остается Китай, где во II квартале был зафиксирован повышенный спрос на уголь по причине сокращения собственного производства. Власти КНР в текущем году объявили о своих планах закрыть нерентабельные производства, которые суммарно добывают до 250 млн т угля. По данным аналитических агентств, уже выбыла треть этого объема. Соответственно, замещение нерентабельного производства, особенно в части коксующегося угля, происходило за счет импортных закупок».

Основными странами, добывающими коксующийся уголь, являются Китай, Австралия, Россия, США и Канада. В 2015 году в мире было произведено более 1 млрд т коксующихся углей, в том числе в РФ — 83 млн т (данные ЦДУ ТЭК) при общей добыче угля на планете более 7 млрд т.

Основными потребителями угольной продукции являются страны АТР — Китай (3,8 млрд т, или 49% от общего потребления угля) и Индия (0,95 млрд т, или 12%). США потребляет 0,8 млрд т угля (10%), Евросоюз — 0,73 млрд т (более 9%).

Лидерами в международной торговле углем являются Австралия (390 млн т, или 30% от общего объема), Индонезия (330 млн т, или 25%) и Россия (156 млн т, или 12%).

Лидерами по добыче угля для металлургии в России являются «Евраз» (около 20 млн т), «Мечел» (около 14 млн т) и «Воркутауголь», входящий в «Северсталь» (около 6 млн т).



— Очевидно, что рост цен принесет наибольшую выгоду этим горно-металлургическим группам. Однако «Евраз» потребляет свой уголь сам — выручка от продаж угля на сторону составляет всего 7% от всей выручки компании. А вот «Мечелу» это повышение приносит пользу — компания терпела убытки с 2012 года, последние пару лет находясь на грани банкротства, и вот наконец отчиталась о прибыли по итогам первого полугодия 2016 года, — заключил Алексей Калачев.