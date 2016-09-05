В Киеве вандалы осквернили памятник Зое Космодемьянской

Неизвестные разрисовали монумент и повалили его на землю
В Киеве неизвестные осквернили памятник Герою Советского Союза партизанке Зое Космодемьянской, расположенный в центральном Шевченковском районе города, сообщил глава администрации района Олег Гаряга.
По его словам, агрессивно настроенные люди разрисовали монумент и повалили его на землю.
«Он (памятник. — Ред.) пострадал от рук вандалов. Его сейчас увезли на восстановление. Будем восстанавливать. Неизвестные разрисовали памятник и повалили его на землю… Сам он цел. Мы его восстановим и вернем городу. Будем ли возвращать на прежнее место — решаем, поскольку видим, что есть агрессивно настроенные против него люди», — приводит украинское издание «Сегодня» заявление главы администрации Шевченковского района Киева.
Вместе с тем в «Киевзеленстрое» сообщили, что специалисты уже работают над восстановлением памятника. По данным ведомства, вандалы сломали крепление монумента.
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