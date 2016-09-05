Третьим фигурантом дела «Реновы» стал гендиректор «ВымпелКома»

По информации Следственного комитета России (СКР), третьим установленным фигурантом уголовного дела «Реновы» о даче в 2007–2014 гг. взяток в особо крупном размере руководству Коми стал гендиректор «ВымпелКома» Михаил Слободин. Он c декабря 2002 г. по 2010 год руководил КЭС-холдингом, который также фигурирует в деле.



Об этом заявил официальный представитель СК Владимир Маркин.

Также фигурантами уголовного дела являются Евгений Ольховик (в настоящее время управляющий директор группы компаний «Ренова»), Борис Вайнзихер (в настоящее время генеральный директор ПАО «Т Плюс»), руководившие ЗАО «КЭС» в период с 2007 по 2014 год, и другие пока неустановленные лица.



Напомним, что сегодня в Москве в офисах ПАО «Т Плюс» и иных подконтрольных организаций продолжается проведение следственных действий.



По данным следствия, в течение 2007–2014 годов фигуранты, а также другие неустановленные лица, действуя в интересах ЗАО «КЭС» и связанных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Республики Коми (сейчас являющимся фигурантами уголовного дела о преступном сообществе Гайзера) в качестве взятки денежные средства и иное имущество. Сообщается, что общая сумма перечисленных в качестве взяток средств составила более 800 млн рублей.



К настоящему времени задержаны Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер. Местонахождение Михаила Слободина устанавливается. В отношении задержанных следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

