Путин и Обама «добрались до понимания проблем»

Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги многочисленных переговоров и заседаний, состоявшихся в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке и саммита «большой двадцатки» в китайском Ханчжоу. За эти дни президент России успел провести более 10 двусторонних встреч с мировыми лидерами и обсудить самые острые вопросы международной повестки дня. Главными темами встреч стали конфликт в Сирии и борьба с терроризмом, украинский кризис, а также перспективы заключения мирного договора с Японией.



Впрочем, официальная повестка саммита «большой двадцатки» была в первую очередь экономической. По оценке президента России, работа была содержательная, обсуждались новые экономические инструменты. Владимир Путин при этом выразил надежду, что «вчерашние» инструменты тоже не заржавели. Организация саммита президенту РФ очень понравилась.



— С душой, красиво, так, как китайцы умеют это делать, — сказал он.

Отвечая на вопрос «Известий» о возможности разрешения территориального спора России и Японии, Владимир Путин заметил, что СССР был готов передать два острова, но японская сторона требовала больше и не стала исполнять договор. Новую формулу только предстоит выработать.

— Давайте не будем искать «красных линий», давайте будем идти не в тупики, а будем идти по улицам, которые открывают движение, причем движение в разные стороны, в обе стороны, — сказал президент.

Помимо встречи с японским премьером, Владимир Путин успел переговорить с глазу на глаз с главами Республики Корея, Аргентины, Турции, Бразилии, Китая, Южно-Африканской Республики, Индии, Великобритании и Египта. Официальная встреча с президентом США Бараком Обамой не планировалась, но в итоге в последний день саммита главы двух стран все-таки побеседовали. Барак Обама и Владимир Путин общались больше часа. Часть переговоров проходила тет-а-тет.



— В основном мы дискутировали друг с другом. Мне кажется, что мы добрались до понимания проблем, перед которыми мы стоим, но некоторые технические вещи еще нужно доработать. Если Керри и Лаврову удастся это сделать, значит, мы сделаем еще один шаг вперед по сирийскому урегулированию, — прокомментировал переговоры Владимир Путин.



Он подчеркнул, что отношения с США могут улучшиться, если Вашингтон будет стремиться не исключительно к собственной выгоде, но и к компромиссам.

Президент России также прокомментировал ввод турецких войск в Сирию.



— Что касается неожиданности, у нас для этого и существует Министерство иностранных дел и специальные службы, чтобы у нас было поменьше неожиданностей. В принципе мы понимали, что происходит, куда дело идет. Видно же, и передвижения видны, и устремления, и проблемы, которые возникают у той же Турции в связи с событиями в Сирии. А у нее возникают такие проблемы. Я думаю, что не нужно быть большим аналитиком, чтобы понять какие. Мы это все прекрасно видим, и, по большому счету, никаких неожиданностей здесь для нас нет. Хотя повторю еще раз — мы не приветствуем никаких действий, которые противоречат нормам и принципам международного права, — сказал Владимир Путин.



Президент также заметил, что отношения с Турцией улучшаются, так как арестованы пилот, сбивший российский самолет на территории Сирии, и человек, стрелявший по российскому летчику, катапультировавшемуся из сбитого самолета.



Владимир Путин обсуждал украинский кризис с лидерами США, Германии и Франции. Президент России считает, что «нормандский формат» нужно сохранить, и готов общаться с президентом Украины Петром Порошенко, несмотря на провокации в Крыму.

— А куда деваться, — сказал Владимир Путин.



Владимира Путина также попросили дать оценку взаимоотношениям с Узбекистаном после смерти главы республики. Президент выразил надежду, что в стране будет всё в порядке, а партнерство с Россией станет только крепче. Он отметил, что с Исламом Каримовым у него были очень дружественные отношения, лидер Узбекистана обращался к главе РФ на «ты». Он также сообщил, что по пути из Ханчжоу залетит в Самарканд, где похоронен Ислам Каримов.