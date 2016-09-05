«Левада-центр» признан в России иностранным агентом

Об этом заявили в Минюсте РФ
Аналитический центр Юрия Левады включен в список некоммерческих организаций, являющихся иностранными агентами.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста РФ.
Напомним, что в июле движение «Антимайдан» направило в Министерство юстиции требование организовать проверку фактов получения иностранных грантов аналитическим «Левада-центром». По заявлению активистов «Антимайдана», несмотря на заявления об отсутствии зарубежного финансирования, центр нарушает Федеральный закон № 121 «Об иностранных агентах».
В «Антимайдане» заявляли, что Аналитический центр Юрия Левады скрывает статус иностранного агента, несмотря на то что за последние четыре года на его счета поступило более $120 тыс. от военных США. На эти деньги сотрудники социологической службы «Левада-центра» собирали информацию в столице и регионах России.
Ранее в «Левада-центре» заявляли об отказе от зарубежных грантов, а его глава Лев Гудков неоднократно говорил о независимости исследовательской организации.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.