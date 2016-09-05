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«Левада-центр» признан в России иностранным агентом

Об этом заявили в Минюсте РФ

Аналитический центр Юрия Левады включен в список некоммерческих организаций, являющихся иностранными агентами.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста РФ.

Напомним, что в июле движение «Антимайдан» направило в Министерство юстиции требование организовать проверку фактов получения иностранных грантов аналитическим «Левада-центром». По заявлению активистов «Антимайдана», несмотря на заявления об отсутствии зарубежного финансирования, центр нарушает Федеральный закон № 121 «Об иностранных агентах».

В «Антимайдане» заявляли, что Аналитический центр Юрия Левады скрывает статус иностранного агента, несмотря на то что за последние четыре года на его счета поступило более $120 тыс. от военных США. На эти деньги сотрудники социологической службы «Левада-центра» собирали информацию в столице и регионах России. 

Ранее в «Левада-центре» заявляли об отказе от зарубежных грантов, а его глава Лев Гудков неоднократно говорил о независимости исследовательской организации.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

«Левада-центр» признан в России иностранным агентом

Об этом заявили в Минюсте РФ

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