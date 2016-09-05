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Обама отреагировал на оскорбления президента Филиппин

Лидер США поручил проверить целесообразность встречи с Родриго Дутерте после его заявлений

Президент США Барак Обама заявил, что попросил своих советников оценить, будет ли продуктивной встреча с лидером Филиппин Родриго Дутерте после оскорбительных высказываний последнего в его адрес.

Напомним, что ранее Обама заявил о желании обсудить с Дутерте на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который пройдет на этой неделе, внесудебные убийства на Филиппинах. В ответ на это филиппинский лидер назвал своего американского коллегу Барака Обаму нецензурными словами и посоветовал ему не вмешиваться во внутренние дела его страны. Также Дутерте добавил, что проклянет Обаму на саммите в Лаосе.

В начале августа президент Филиппин также в оскорбительном ключе высказался об американском после Филипе Голдберге, которого он заподозрил во вмешательстве во внутренние дела его государства.

CNN отмечает, что с момента вступления на Филиппинах главы государства в должность насильственной смертью умерло почти две тысячи человек, не менее 700 из них погибли в полицейских операциях.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Обама отреагировал на оскорбления президента Филиппин

Лидер США поручил проверить целесообразность встречи с Родриго Дутерте после его заявлений

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