Фигуранта дела о стрельбе в Екатеринбурге отпустили под подписку

Подозреваемого в расстреле людей в Екатеринбурге отпустили под подписку о невыезде, сообщает СК по Свердловской области.

В комитете пояснили, что после инцидента в полицию добровольно явились подозреваемый Олег Шишов и его друг Александр Д., при этом подозреваемый отдал сотрудникам правоохранительных органов оружие, которое использовалось во время расстрела.

По данным ведомства, собранных улик для доказательства вины Олега Шишова в убийстве двух человек недостаточно, поскольку было установлено, что оружие применял не Олег Шишов, а другой участник инцидента

«Данные расследования позволяют сделать вывод о том, что огнестрельное оружие в отношении нападавших было применено не Олегом Ш., а находившимся рядом с ним Алексеем Д., который приходится родственником Александру Д., другу подозреваемого», —сообщается на сайте СК. Его личность установлена, сейчас ведутся поиски подозреваемого.

Следователи отмечают, что все трое противостояли группе приехавших молодых людей численностью не менее 16 человек. К инциденту привела словесная ссора между Олегом Шишовым и одним членом группы молодых людей. Позже они устроили выяснение отношений на улице Депутатской, где была открыта стрельба. В результате были ранены девять человек от 17 до 34 лет, двое из которых впоследствии погибли.

По данным СК РФ, у Олега Шишова на иждивении есть несовершеннолетние дети. Поэтому до выяснения всех обстоятельств случившегося следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство двух лиц» и «Незаконный оборот оружия».

