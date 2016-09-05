В Москве во время движения загорелся автобус

На западе Москвы во время движения загорелся рейсовый автобус, сообщили в правоохранительных органах столицы.



Как передает ТАСС, инцидент произошел на Славянском бульваре. Водитель транспортного средства смог высадить всех пассажиров, а затем ликвидировать возгорание с помощью огнетушителя.

По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.