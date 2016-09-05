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В Москве во время движения загорелся автобус

Инцидент произошел на Славянском бульваре

На западе Москвы во время движения загорелся рейсовый автобус, сообщили в правоохранительных органах столицы.

Как передает ТАСС, инцидент произошел на Славянском бульваре. Водитель транспортного средства смог высадить всех пассажиров, а затем ликвидировать возгорание с помощью огнетушителя.

По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

В Москве во время движения загорелся автобус

Инцидент произошел на Славянском бульваре

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