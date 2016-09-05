В РФ появится комиссия по противодействию финансирования терроризма

Проект документа Росфинмониторинг разместил на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов
Росфинмониторинг подготовил проект приказа о создании межведомственной комиссии по противодействию финансирования терроризма, распространению оружия массового уничтожения и легализации криминальных доходов.
Как сказано в документе Росфинмониторинга, новая структура создается с целью «организации взаимодействия и координации деятельности заинтересованных органов государственной власти, Счетной палаты Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации».
В состав межведомственной комиссии, помимо перечисленных организаций, войдут также представители МВД, МИДа, Минкомсвязи, Минобороны, Минпромторга, Минфина, Минюста, Службы внешней разведки, ФНС, ФСБ, ФСИН, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, ФТС, Роскомнадзора, Россвязи и Росфинмониторинга, пишет ТАСС. Кроме того, членами новой структуры станут представители Федерального собрания РФ, администрации президента и аппарата правительства страны.
Силы новой структуры будут направлены на борьбу с терроризмом с акцентом на финансовую сторону этого вопроса.
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