В РФ появится комиссия по противодействию финансирования терроризма

Росфинмониторинг подготовил проект приказа о создании межведомственной комиссии по противодействию финансирования терроризма, распространению оружия массового уничтожения и легализации криминальных доходов.

Как сказано в документе Росфинмониторинга, новая структура создается с целью «организации взаимодействия и координации деятельности заинтересованных органов государственной власти, Счетной палаты Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации».

В состав межведомственной комиссии, помимо перечисленных организаций, войдут также представители МВД, МИДа, Минкомсвязи, Минобороны, Минпромторга, Минфина, Минюста, Службы внешней разведки, ФНС, ФСБ, ФСИН, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, ФТС, Роскомнадзора, Россвязи и Росфинмониторинга, пишет ТАСС. Кроме того, членами новой структуры станут представители Федерального собрания РФ, администрации президента и аппарата правительства страны.

Силы новой структуры будут направлены на борьбу с терроризмом с акцентом на финансовую сторону этого вопроса.